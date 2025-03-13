В реке Сетунь на юго-западе Москвы нашли труп мужчины

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В реке Сетунь под Новорублевским мостом в столичном районе Раменки обнаружили труп человека, сообщил 360.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Один из очевидцев увидел торчащие из воды кроссовок, джинсы и черную куртку. Он отметил, что погибший был невысокого роста. Личность умершего пока не раскрывается.
Уточнялось, что спасатели достали тело из воды с помощью веревки. По словам очевидца, следов уколов не нашли. У погибшего разбита голова. Согласно основной версии, мужчина мог упасть с моста. В настоящий момент ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в Сибири спасатели смогли отыскать двух школьников, которые катались на сноубордах с горы Югус и заблудились. Ребят нашли, как отмечается, члены поискового аварийно-спасательного отряда на снегоходе и лыжах.
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Уточнялось, что спасатели достали тело из воды с помощью веревки. По словам очевидца, следов уколов не нашли. У погибшего разбита голова. Согласно основной версии, мужчина мог упасть с моста. В настоящий момент ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в Сибири спасатели смогли отыскать двух школьников, которые катались на сноубордах с горы Югус и заблудились. Ребят нашли, как отмечается, члены поискового аварийно-спасательного отряда на снегоходе и лыжах.
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Ольга Енгалычева