«Душила подушкой»: Опека забрала возможную дочь Моргенштерна* у эскортницы Огонёк

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В Волгограде органы опеки забрали дочку у эскортницы Аси Огонёк, которую она могла родить от Моргенштерна*.
Как сообщает телеграм-канал Mash, девочку забрали из-за постоянных издевательств молодой горе-мамочки Анастасии Ахметовой. Девушка снимала, как душит семимесячную малышку, а затем кидает это благоверному, который сейчас находится на фронте. Это делалось с целью шантажа.
Об этом стало известно после того, как супруг эскортницы к главе ФПБК Виталию Бородину, а тот — в генеральную прокуратуру. Затем к делу подключился Следственный комитет России. Тогда в деле появилось имя Моргенштерна*, а на Огонёк завели уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми.
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Алина Юрчак