«Взятки и блага»: Московский бизнесмен обличил замминистра обороны РФ Иванова

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Московский бизнесмен дал обличающие показания против замминистра обороны Тимура Иванова.
Это следует из материалов уголовного дела, которые находятся в распоряжении ТАСС.
Столичный предприниматель, являющийся одним из учредителей контрагента, чья НКО «Олимпситистрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий, рассказал подробности взаимодействия с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым.
По его словам, Иванов и Бородин — это реципиенты, которые получали блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как он.
Накануне СК РФ сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В среду Басманный суд Москвы арестовал Иванова.
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Столичный предприниматель, являющийся одним из учредителей контрагента, чья НКО «Олимпситистрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий, рассказал подробности взаимодействия с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым.
По его словам, Иванов и Бородин — это реципиенты, которые получали блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как он.
Накануне СК РФ сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В среду Басманный суд Москвы арестовал Иванова.
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Алёна Самарева