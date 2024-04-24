Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ «Взятки и блага»: Московский бизнесмен обличил замминистра обороны РФ Иванова

«Взятки и блага»: Московский бизнесмен обличил замминистра обороны РФ Иванова

24 апреля 2024, 22:17
Фото: iStock/Atstock Productions

Фото: iStock/Atstock Productions

Московский бизнесмен дал обличающие показания против замминистра обороны Тимура Иванова.
Это следует из материалов уголовного дела, которые находятся в распоряжении ТАСС.

Столичный предприниматель, являющийся одним из учредителей контрагента, чья НКО «Олимпситистрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий, рассказал подробности взаимодействия с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым.



По его словам, Иванов и Бородин — это реципиенты, которые получали блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как он.

Накануне СК РФ сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В среду Басманный суд Москвы арестовал Иванова.

Читайте также:

В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился третий фигурант

Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова

Стало известно, кого арестовали вместе с замминистра обороны РФ
#минобороны рф
#чиновники
#бизнесмен
Пытавшегося сделать МРТ ребёнку в нетрезвом состоянии медика уволили на Урале
24 апреля 2024, 21:57

Фото: iStock/kazuma seki

Медика, который в пьяном состоянии пытался сделать МРТ ребенку, уволили на Урале.
Как сообщает Telegram-канал «Shot проверка», все случилось в больнице в Каменске-Уральском Свердловской области.

Родители ночью привезли ребёнка в местную больницу, чтобы сделать МРТ. Там они встретили двух врачей в состоянии алкогольного опьянения. Отец мальчика снял все на видео. На кадрах медик сидит на полу и пытается связать несколько слов.

В больнице Каменска-Уральского подтвердили факт инцидента, добавив, что начато служебное расследование.

По данным издания, мужчина на протяжении четырёх лет работал в медучреждении рентгенлаборантом.

Читайте также:

В Химках мать оставила младенца на скамейке и пришла пьяной забирать его из полиции

В Щёлкове возбудили уголовное дело об истязании двух детсадовцев воспитательницей

Избили и оттаскали за руки: Обнародованы кадры с истязанием ребёнка в подмосковном детсаду
#врач
#увольнение
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замминистра обороны Иванова поместили в СИЗО «Лефортово»
24 апреля 2024, 21:53

Фото: iStock/SCM Jeans

Арестованного замминистра обороны РФ Тимура Иванова поместили в столичный СИЗО «Лефортово». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый зампредседателя московской общественной наблюдательной комиссии Николай Зуев.
Он подчеркнул, что жалобы на условия содержания не поступали.

Зуев добавил, что Иванова посетил врач, который оценил его моральное состояние как стабильное. Арестованный не имеет хронических заболеваний.

Ранее адвокат Иванова сообщил, что его подзащитному вменяется вменяется помощь компаниям, который безвозмездно выполняли для него строительно-ремонтные работы. Эти фирмы являются подрядчиками Минобороны РФ.

Читайте также:

Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова

Стали известны подробности задержания замминистра обороны РФ Тимура Иванова

В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился третий фигурант
#минобороны рф
#сизо
#суд
#арест
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд заочно арестовал шахматиста Каспарова* и политика Гудкова*
Каспарова* и Гудкова* заочно арестовали за создание террористического общества
24 апреля 2024, 20:18

Фото: iStock/Zolnierek

Сыктывкарский городской суд заочно арестовал четырёх человек, включая шахматиста Гарри Каспарова* и политика Геннадия Гудкова*, по обвинению в создании террористического общества. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Решением суда Гарри Каспарову*, Геннадию Гудкову*, Евгении Чириковой* и Ивану Тюрину* избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Фигуранты дела обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ за создание террористического общества, его финансировании, публичном оправдании и руководстве им.

В горсуде подчеркнули, что срок ареста обвиняемых исчислен с момента их задержания, а в случае задержания на территории другого государства – с момента передачи их правоохранительным органам России.

Читайте также:

Московский суд заочно арестовал экс-депутата Гудкова* за фейки о ВС РФ

Признанный иноагентом Гарри Каспаров* внесён в список террористов и экстремистов

Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова

*признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами, а также Минфином РФ иностранными агентами
#суд
#арест
#терроризм
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках мать оставила младенца на скамейке и пришла пьяной забирать его из полиции
24 апреля 2024, 19:07

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В Химках сотрудники полиции привлекли к административной ответственности мать, оставившую в опасности малолетнего сына. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
В Сходненский отдел полиции городского округа Химки поступила информация от сотрудников Росгвардии о том, что на лавочке во дворе дома на улице Микояна нашли грудного ребёнка. Родителей рядом не было. Младенца доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего и установления его родителей.
«Позднее в территориальный отдел обратилась москвичка, назвавшаяся матерью мальчика 2023 года рождения. Гражданка по внешним признакам находилась в состоянии опьянения, вела себя агрессивно, оскорбляла окружающих и сотрудников полиции. В отношении неё составили административный протокол», – рассказала Петрова.
Младенца доставили в медучреждение, его жизни ничто не угрожает.

Со слов свидетелей, женщина после распития спиртных напитков передала малолетнего сына знакомому и ушла к себе в квартиру. Два часа ребёнок беспрерывно плакал, а мужчина не мог его успокоить.

Полицейские составили в отношении женщины ещё один протокол об административном правонарушении – по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Читайте также:

В Щёлкове возбудили уголовное дело об истязании двух детсадовцев воспитательницей

Избили и оттаскали за руки: Обнародованы кадры с истязанием ребёнка в подмосковном детсаду

SHOT: 23-летняя девушка жестоко убита в Крыму, ее тело пытались сжечь
#ребёнок
#младенец
#женщины
#мать
#пьянство
#мвд московской области
#химки
#татьяна петрова
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове возбудили уголовное дело об истязании двух детсадовцев воспитательницей
24 апреля 2024, 18:50

Фото: Istockphoto / romrodinka

В Щёлкове возбудили уголовное дело после получения информации об избиении ребёнка воспитательницей детсада. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По информации социальных медиа о нанесении воспитателем детского сада ударов ребёнку возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В соцсетях сообщалось, что воспитатель во время прогулки ударила одного из воспитанников. В другой день она грубо оттащила за руку девочку», – говорится в сообщении.
Следователи подключились к выяснению всех обстоятельств инцидентов. Они запланировали осмотреть место происшествия, допросить свидетелей и очевидцев, изъять должностные инструкции и провести другие следственные действия.

Ранее сообщалось, что видео с истязанием детей сняла соседка с балкона своей квартиры. На кадрах родители узнали сотрудницу детсада по имени Татьяна. Её требуют уволить.

Читайте также:

Избили и оттаскали за руки: Обнародованы кадры с истязанием ребёнка в подмосковном детсаду

SHOT: 23-летняя девушка жестоко убита в Крыму, ее тело пытались сжечь

«На глазах у всех»: В США школьник отгрыз учителю большой палец
#избиение
#воспитатель
#дети
#детский сад
#московская область
#ск рф
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американка пробралась ночью к соседям и попыталась устроить секс втроём
24 апреля 2024, 17:52

Фото: iStock/Viacheslav Peretiatko

В США женщина ночью проникла в дом к соседям и попыталась устроить секс втроём, пишет The Smoking Gun.
Все случилось в американском городе Монро, штат Луизиана. Как рассказал сосед женщины, ночью он услышал стук в дверь.

На пороге стояла незнакомка, затем она оперативно вошла в жилище и «стала пытаться совершать сексуальные действия с ним и его девушкой», следует из полицейского рапорта.

Сосед выгнал злоумышленницу из дома и позвонил в полицию. За это она успела, но прибывшие на место силовики сразу нашли 31-летнюю Шадонну Херд. Ее сосед подтвердил, что приходила именно она.

Читайте также:

«На глазах у всех»: В США школьник откусил учителю большой палец

Россиянка бросила на улице ребенка-инвалида после ссоры с бывшим мужем

Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу
#сша
#полиция
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Избили и оттаскали за руки: Обнародованы кадры с истязанием ребёнка в подмосковном детсаду
Воспитательница избила ребёнка в детсаду подмосковного Щёлково
24 апреля 2024, 17:36

Фото: iStock/kieferpix

В подмосковном Щёлково воспитательница детского сада избила воспитанника, шокирующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл в дошкольном учреждении «Малышок» во время прогулки.

Кадры с истязанием детей смогла заснять соседка с балкона своей квартиры. В один из дней воспитательница избила мальчика, в другой — оттаскала за руки девочку.

На видеоролике родители узнали сотрудницу детсада по имени Татьяна. Её требуют уволить. В случившемся разбирается руководство учреждения.

Впервые «Малышок» прогремел в СМИ в феврале 2024 года. Тогда из садика сбежала девочка, а воспитатели не замечали её пропажи 40 минут. Матери девочку вернула заметившая её на ж/д путях соседка.

Читайте также:

SHOT: 23-летняя девушка жестоко убита в Крыму, ее тело пытались сжечь

«На глазах у всех»: В США школьник отгрыз учителю большой палец

В Ростовской области школьнику стало плохо на уроке, спасти его не смогли
#детский сад
#щёлково
#избиение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«На глазах у всех»: В США школьник отгрыз учителю большой палец
Inside Edition: в США ученик откусил палец учителю
24 апреля 2024, 17:30

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Штатах ученик откусил своему учителю большой палец, пишет Inside Edition.
По данным издания, полиция не стала раскрывать детали инцидента. Известно, что все случилось в школе в Пенсильвании. На перемене один ребёнок накинулся на учителя и откусил ему большой палец на руке. При этом присутствовало большое количество детей.

Педагогу сразу же вызвали скорую медицинскую помощь. Школа тоже отказалась раскрывать подробности случившегося «из-за возраста ученика».

В полиции подтвердили данные и сообщили, что педагог действительно получил «тяжелую» травму, добавив, что расследование продолжается.

Читайте также:
В Ростовской области школьнику стало плохо на уроке, спасти его не смогли

Россиянка бросила на улице ребенка-инвалида после ссоры с бывшим мужем

Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу
#сша
#школа
#дети
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат раскрыл, что вменяется в вину замминистра обороны Иванову
Замминистра обороны Иванову вменяется помощь выполнявшим ремонтные работы фирмам
24 апреля 2024, 17:18

Фото: iStock/Rawf8

Замминистра обороны России Тимуру Иванову вменяется помощь компаниям, безвозмездно выполнявшим для его строительно-ремонтные работы. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев в беседе с «Интерфаксом».
Отмечается, что Иванов помогал компаниям-подрядчикам Минобороны, которые взамен на это безвозмездно делали ремонт на объектах, якобы принадлежащих Иванову.

Адвокат утверждает, что обвинение основано на нескольких предположениях и не имеет каких-либо доказанных фактов оказания помощи. Мусаев назвал подобные обвинения «совершенно недопустимыми».

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал до 23 июля Иванова и второго фигуранта дела о взяточничестве – бизнесмена Сергея Бородина. Иванов при этом полностью отрицает свою вину.

Читайте также:

Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова

Стали известны подробности задержания замминистра обороны РФ Тимура Иванова

В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился третий фигурант
#минобороны рф
#адвокат
#строительство
#ремонт
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф