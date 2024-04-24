Пытавшегося сделать МРТ ребёнку в нетрезвом состоянии медика уволили на Урале

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Медика, который в пьяном состоянии пытался сделать МРТ ребенку, уволили на Урале.
Как сообщает Telegram-канал «Shot проверка», все случилось в больнице в Каменске-Уральском Свердловской области.
Родители ночью привезли ребёнка в местную больницу, чтобы сделать МРТ. Там они встретили двух врачей в состоянии алкогольного опьянения. Отец мальчика снял все на видео. На кадрах медик сидит на полу и пытается связать несколько слов.
В больнице Каменска-Уральского подтвердили факт инцидента, добавив, что начато служебное расследование.
По данным издания, мужчина на протяжении четырёх лет работал в медучреждении рентгенлаборантом.
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Родители ночью привезли ребёнка в местную больницу, чтобы сделать МРТ. Там они встретили двух врачей в состоянии алкогольного опьянения. Отец мальчика снял все на видео. На кадрах медик сидит на полу и пытается связать несколько слов.
В больнице Каменска-Уральского подтвердили факт инцидента, добавив, что начато служебное расследование.
По данным издания, мужчина на протяжении четырёх лет работал в медучреждении рентгенлаборантом.
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Алёна Самарева