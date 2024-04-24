В Химках мать оставила младенца на скамейке и пришла пьяной забирать его из полиции

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
В Химках сотрудники полиции привлекли к административной ответственности мать, оставившую в опасности малолетнего сына. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
В Сходненский отдел полиции городского округа Химки поступила информация от сотрудников Росгвардии о том, что на лавочке во дворе дома на улице Микояна нашли грудного ребёнка. Родителей рядом не было. Младенца доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего и установления его родителей.
Младенца доставили в медучреждение, его жизни ничто не угрожает.
Со слов свидетелей, женщина после распития спиртных напитков передала малолетнего сына знакомому и ушла к себе в квартиру. Два часа ребёнок беспрерывно плакал, а мужчина не мог его успокоить.
Полицейские составили в отношении женщины ещё один протокол об административном правонарушении – по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
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«Позднее в территориальный отдел обратилась москвичка, назвавшаяся матерью мальчика 2023 года рождения. Гражданка по внешним признакам находилась в состоянии опьянения, вела себя агрессивно, оскорбляла окружающих и сотрудников полиции. В отношении неё составили административный протокол», – рассказала Петрова.
Младенца доставили в медучреждение, его жизни ничто не угрожает.
Со слов свидетелей, женщина после распития спиртных напитков передала малолетнего сына знакомому и ушла к себе в квартиру. Два часа ребёнок беспрерывно плакал, а мужчина не мог его успокоить.
Полицейские составили в отношении женщины ещё один протокол об административном правонарушении – по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
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Лора Луганская