«Душили нательным крестом»: почему 14-летний подросток с Кубани застрелил приемную мать и причем тут яйца

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Трагедия произошла на Кубани в станице Еремизино-Борисовская Тихорецкого района. 14-летний парень, оставшийся сиротой в подростковом возрасте, дважды выстрелил в опекуншу из ружья после новогодних праздников. Что заставило парня убить женщину во время завтрака, рассказывает редакция «Радио 1».
День убийства
10 января 2024 года утром во время завтрака между 14-летним Сергеем (имя изменено) и его 54-летней опекуншей произошла ссора. В какой-то момент подросток достал ружье, хранившееся в шкафу, и дважды выстрелил в опекуншу, ранив ее в шею и грудь. Женщина скончалась на месте. У нее осталось двое своих детей.
В этот день приемная мать собиралась отвезти мальчика в город. Он должен был получить паспорт.
Уже через несколько часов парня задержали в соседнем селе. Он угнал машину приемного отца, но бросил ее возле местного кладбища и попытался сбежать. Нашли его по следам на снегу.
Ничего не предвещало беды
При допросе задержанный Сергей полностью признал вину и рассказал, что убил женщину из-за постоянной критики. По его словам, приемные родители уделяли ему меньше внимания, чем родным детям, и постоянно ругали. Он пояснил, что ссора возникла из-за того, что он без спроса взял 50 яиц и продал их водителю за 500 рублей, а потом мать не дала ему яблоко потому что, что он не доел завтрак.
При этом по версии приемного отца, в семье мальчика никогда не обижали. Он рассказал, что подростка никогда ни в чем не обделяли. Обращался он к ним «мама» и «папа», и беды ничего не предвещало.
«У нас и в мыслях не было, что он таит какие-то обиды. Потому что жена мечтала о приемном сыне, хотела из детдома взять, а тут друг наших родных без семьи остался, мы к нему как к своему относились», — приводит «Комсомольская правда» слова Игоря.
При этом парню часто попадало за дело: то он украл сахарницу из кафе, то спрятал ключи от отцовской машины.
Отягощенная наследственность
По словам соседей, мальчик часто пытался привлечь к себе внимание из-за его недостатка в детстве. Он рос в неблагополучной семье. Сам подросток рассказывал, что отец пытался задушить его нательным крестом. Также соседи поведали историю, что сводный брат по матери ориентировочно в таком же возрасте, как и Серега, зарубил топором своего отца.
Мать умерла в 2015 году после тяжелой болезни. После этого покончил с собой и его отец. Ребенок оказался в реабилитационном центре, а после — попал в приемную семью.
Какое наказание грозит подростку
Сергей находится под стражей уже девять месяцев. В силу возраста ему грозит лишь половина положенного срока — до 7,5 лет тюрьмы.
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