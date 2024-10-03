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«Заткнись и успокойся»: в Подмосковье 14-летняя девочка на скорости выпрыгнула из машины похитителя, подробности

03 октября 2024, 13:39
Фото: istock / Jurgute

Фото: istock / Jurgute

В Московской области 14-летняя школьница выпрыгнула из автомобиля похитителя на полном ходу. Мужчину, пытавшегося украсть девочку, ищут.
В материале «Радио 1» расскажем подробности инцидента.

Настойчивый «помощник»

Все произошло в поселке Поведники в подмосковном городском округе Мытищи. Девочка вышла из супермаркета «Пятерочка» и наткнулась на мужчину, который предложил подвести ее до дома. Школьница отказалась, но мужчина продолжал активно навязывать свою помощь, и в результате восьмиклассница согласилась. Как только автомобиль тронулся с места, попутчица, севшая на переднее сидение, все таки решила, что от такой поездки с незнакомцем стоит отказаться.



Она просила остановить машину, но водитель на ее мольбу не обращал внимания. Испугавшись за свою жизнь, школьница решила идти на крайние меры. Она отстегнула ремень безопасности, открыла дверь машины и выпрыгнула из него на полном ходу. Злоумышленник не сбавил скорость и скрылся с места происшествия.

Фото: istock / undefined undefined

В результате падения ребенок оказался серьезно травмирован. Девочка сломала лодыжку, лучевую кость и получила множественные ссадины. В настоящее время пострадавшая передвигается на костылях. В скором времени её прооперируют.

Как рассказал источник 360.ru, мужчина удерживал школьницу за руку — на ней остались синяки и кровоподтеки.

«Он говорил "заткнись и успокойся" <…> Дальше она выпрыгнула, вывалилась из машины. Он не остановился, дальше поехал», — рассказал собеседник издания.

Злоумышленника ищут

Негодяй, пытавшийся украсть подростка, по-прежнему не найден. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы» (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливается личность подозреваемого», — сказано в официальном Телеграм-канале прокуратуры Подмосковья.
Семья пострадавшей просит полицейских разобраться с инцидентом, поскольку где-то на свободе ходит человек, который чуть не увёз незнакомого ребёнка в неизвестном направлении. Как утверждает мать девочки, следователи к ним не приходили.

«Ни к кому не приходили следователи, никого ни о чем не спрашивали. Я обратилась к следователем. Они сказали, что у них не было времени выехать, но они смотрят камеры», — поделилась она.
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Деликатность и вежливость неуместны

Эксперт по безопасности Алексей Ефремов отметил, что в первую очередь родители должны учить свои детей давать отпор незнакомцам.

«В данном случае девочке, возможно, было неудобно настоять на своем, она постеснялась в грубой форме отказать взрослому человеку. Но деликатность и вежливость в таких ситуациях неуместны. Не следует оправдываться, объяснять причину отказа. Ответ на предложение подвезти должен быть категоричным и коротким: "Нет"», — заявил он в беседе с aif.ru.
Если человек не отстает от ребенка, а тем более пытается его схватить, насильно затащить в машину, необходимо делать все, чтобы привлечь внимание прохожих — кричать со всех сил, звать на помощь, пытаться выворачиваться, отметил Ефремов.

Он добавил, что попытка убежать от похитителя прыжком из автомобиля на полном ходу крайне опасна и девочка могла бы получить более страшные травмы.

«Безопаснее дождаться, пока машина остановится на светофоре, и тогда предпринять попытку побега. Проезжая мимо постов ДПС, дежурящих на дороге патрулей, делайте все, чтобы привлечь их внимание: стучите в окна, если возможно, дотянитесь до руля и начните сигналить», — рассказал эксперт.
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#школьница
#похищение
#статьи
Москвичку поймали на кражах в подмосковных магазинах
03 октября 2024, 13:57

Фото: iStock/zoka74

Жительницу Москвы задержали по подозрению в кражах товаров из магазинов в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже поступило от администратора одного из сетевых магазинов: с полок были похищены средства личной гигиены на сумму более 6 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую», — говорится в сообщении.
Следователи также установили причастность задержанной к ещё одному аналогичному преступлению на территории Сергиево-Посадского городского округа. Общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.
Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Свыше 35 млн рублей похитили у Минобороны при выполнении гособоронзаказа

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#кражи
#сергиев посад
#полиция
#мвд московской области
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Свыше 35 млн рублей похитили у Минобороны при выполнении гособоронзаказа
03 октября 2024, 12:54

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Заместителя начальника филиала Военно-строительной компании Сергея Сухова объявили в межгосударственный розыск по делу о многомиллионном хищении бюджетных денег у Минобороны в рамках выполнения ГОЗ. Об этом сообщает СК РФ.
Экс-начальника филиала компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко обвиняют в совершении особо крупного мошенничества в рамках выполнения гособоронзаказа.

«Следствием установлено, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя государственный контракт на сумму более 190 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми», — говорится в сообщении.

Они украли порядка 35 миллионов рублей. Деньги Сухов, Сергель и Кравченко поделили.

Сухова задержали и поместили под стражу, Сергеля же объявили в межгосударственный розыск.

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Имущество украинского миллиардера арестовали в России

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Появилось видео задержания украинских шпионов на границе РФ с Литвой
ФСБ опубликовала кадры задержания украинских шпионов на границе с Литвой
03 октября 2024, 12:04

Фото: iStock/artolympic

Задержание сотрудников украинских спецслужб на границе Литвы и РФ попало на видео. Кадры опубликовал Центр общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.
На видео можно заметить процесс задержания украинских злоумышленников. Также видно, как сотрудники ведомства забирают у них ребенка.




Напомним, сегодня, 3 октября, в Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников ГУР МО Украины за шпионаж. Преступники намеревались собрать данные о защищенности российско-литовского участка государственной границы, чтобы в дальнейшем забросить агентов для совершения преступлений.

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#сотрудники
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Актера Ливанова подключили к ИВЛ
03 октября 2024, 11:52

Фото: iStock/sudok1

У актера и режиссера Василия Ливанова выявлены признаки дыхательной недостаточности во время лечения. Его подключили к ИВЛ. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, у Ливанова оказался низким уровень кислорода в крови. Кроме того, врачи обнаружили рост маркеров воспаления, превышающий норму в пять раз. Таким образом, было принято усилить интенсивную терапию Ливанову. Его также подключили к ИВЛ.

89-летний артист находится в отделении нейрореанимации с 29 сентября. По результатам диагностики и анализов будет установлен окончательный диагноз и принято решение о тактике дальнейшего лечения.

Наибольший успех и известность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в знаменитой франшизе Игоря Масленникова. На родине автора книг о великом сыщике сэра Артура Конан-Дойля в Великобритании кино-дуэт Ливанова и Виталия Соломина в роли доктора Ватсона признали лучшим за всю историю многочисленных экранизаций произведений о Шерлоке Холмсе.

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#артист
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Раскрыты подробности о похитившем кенгурят из зоопарков карлике
Подозреваемого в краже кенгурят из калужского и ярославского зоопарков задержали
03 октября 2024, 11:45

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Похитивший кенгурят из российских зоопарков карлик оказался вором-рецидивистом. МВД подтвердило задержание 31-летнего злоумышленника Ивана Некрасова. Кадры с задержанием опубликованы в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Уточняется, что мужчина украл трех кенгуру за одну неделю из зоопарков в разных регионах России. Именно его рост, который составляет менее 1,5 м, позволял Некрасову проникать в помещения.

Согласно информации следствия, одно животное он уже успел продать. Тело еще одного кенгуренка обнаружили в клетчатой сумке вора.

Ранее Некрасов был судим за кражи. Мужчина начал заниматься воровством еще в подростковые годы. В отношении него возбуждено новое дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

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#мужчина
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Украинские шпионы собирались выкрасть из России ребенка сотрудника ГУР
ФСБ: шпионы ГУР признались, что должны были выкрасть ребенка из России
03 октября 2024, 11:03

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Задержанные на российско-литовской границе украинские шпионы сообщили, что должны были выкрасть и вывезти ребенка из России. Видеозапись допроса опубликовала ФСБ РФ.
Напомним, в четверг, 3 октября, в Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж. Им была поставлена задача собрать сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы, чтобы в дальнейшем забросить агентов для совершения преступлений на территории РФ.

В ходе допроса один из задержанных сообщил, что с ними был специальный человек, который должен был помочь забрать ребенка с территории РФ. По предварительным данным, отцом этого ребенка является один из сотрудников ГУР.

Второй задержанный эту информацию подтвердил. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

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В Калининграде задержали сотрудников ГУР МО Украины за шпионаж
03 октября 2024, 10:15

Фото: iStock/irene_rebrova

В Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что преступники пытались незаконно проникнуть на территорию РФ из Литвы. Согласно информации следствия, одной из целей их операции было похищение и незаконное перемещение через границу российского ребенка, отцом которого был сотрудник ГУР Украины.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. В ведомстве не уточнили число фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что в Комсомольск-на-Амуре местный житель получил 9,5 лет в колонии строгого режима за госизмену в виде шпионажа на украинскую военную разведку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
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В Солнечногорске задержали приезжего из Средней Азии с грузом героина
03 октября 2024, 10:00

Фото: iStock/irene_rebrova

31-летнего уроженца одной из стран Средней Азии задержали в городском округе Солнечногорск по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские установили, что мужчина приехал на машине в лес, расположенный рядом с деревней Жилино, чтобы забрать из тайника наркотик. В салоне автомобиля задержанного правоохранители изъяли пакет с порошком. Экспертиза установила, что вещество в пакете является наркотиком героином общей массой более килограмма», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#наркотики
#полиция
#солнечногорск
#мвд московской области
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Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов
Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов после допроса
03 октября 2024, 09:54

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что также задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально правоохранители планировали задержать только его, но после очной ставки и допросов решили задержать и Чекалиных. Согласно информации следствия, Вишняк предложил бывшим супругам проводить марафоны и взял их организацию на себя. За это он получал около 25% от общего дохода.

Параллельно Вишняк и Чекалины создали организацию по продаже косметики и питания, после чего Вишняк уехал в Штаты. После того как доходы начали стремительно расти, Вишняк и Чекалины решили пользоваться услугами финансовых организаций Дубая. Данный факт российским следствием оценивается как перевод денег по фиктивным документам.

Напомним, весной этого года в отношении Чекалиных было прекращено производство по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Через некоторое время после двенадцати лет брака пара развелась. У них осталось трое общих детей.

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