«Заткнись и успокойся»: в Подмосковье 14-летняя девочка на скорости выпрыгнула из машины похитителя, подробности

Фото: istock / Jurgute
В Московской области 14-летняя школьница выпрыгнула из автомобиля похитителя на полном ходу. Мужчину, пытавшегося украсть девочку, ищут.
В материале «Радио 1» расскажем подробности инцидента.
Она просила остановить машину, но водитель на ее мольбу не обращал внимания. Испугавшись за свою жизнь, школьница решила идти на крайние меры. Она отстегнула ремень безопасности, открыла дверь машины и выпрыгнула из него на полном ходу. Злоумышленник не сбавил скорость и скрылся с места происшествия.
Фото: istock / undefined undefined
В результате падения ребенок оказался серьезно травмирован. Девочка сломала лодыжку, лучевую кость и получила множественные ссадины. В настоящее время пострадавшая передвигается на костылях. В скором времени её прооперируют.
Как рассказал источник 360.ru, мужчина удерживал школьницу за руку — на ней остались синяки и кровоподтеки.
Он добавил, что попытка убежать от похитителя прыжком из автомобиля на полном ходу крайне опасна и девочка могла бы получить более страшные травмы.
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Настойчивый «помощник»Все произошло в поселке Поведники в подмосковном городском округе Мытищи. Девочка вышла из супермаркета «Пятерочка» и наткнулась на мужчину, который предложил подвести ее до дома. Школьница отказалась, но мужчина продолжал активно навязывать свою помощь, и в результате восьмиклассница согласилась. Как только автомобиль тронулся с места, попутчица, севшая на переднее сидение, все таки решила, что от такой поездки с незнакомцем стоит отказаться.
Она просила остановить машину, но водитель на ее мольбу не обращал внимания. Испугавшись за свою жизнь, школьница решила идти на крайние меры. Она отстегнула ремень безопасности, открыла дверь машины и выпрыгнула из него на полном ходу. Злоумышленник не сбавил скорость и скрылся с места происшествия.
Фото: istock / undefined undefined
В результате падения ребенок оказался серьезно травмирован. Девочка сломала лодыжку, лучевую кость и получила множественные ссадины. В настоящее время пострадавшая передвигается на костылях. В скором времени её прооперируют.
Как рассказал источник 360.ru, мужчина удерживал школьницу за руку — на ней остались синяки и кровоподтеки.
«Он говорил "заткнись и успокойся" <…> Дальше она выпрыгнула, вывалилась из машины. Он не остановился, дальше поехал», — рассказал собеседник издания.
Злоумышленника ищутНегодяй, пытавшийся украсть подростка, по-прежнему не найден. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы» (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ).
«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливается личность подозреваемого», — сказано в официальном Телеграм-канале прокуратуры Подмосковья.Семья пострадавшей просит полицейских разобраться с инцидентом, поскольку где-то на свободе ходит человек, который чуть не увёз незнакомого ребёнка в неизвестном направлении. Как утверждает мать девочки, следователи к ним не приходили.
«Ни к кому не приходили следователи, никого ни о чем не спрашивали. Я обратилась к следователем. Они сказали, что у них не было времени выехать, но они смотрят камеры», — поделилась она.
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Деликатность и вежливость неуместныЭксперт по безопасности Алексей Ефремов отметил, что в первую очередь родители должны учить свои детей давать отпор незнакомцам.
«В данном случае девочке, возможно, было неудобно настоять на своем, она постеснялась в грубой форме отказать взрослому человеку. Но деликатность и вежливость в таких ситуациях неуместны. Не следует оправдываться, объяснять причину отказа. Ответ на предложение подвезти должен быть категоричным и коротким: "Нет"», — заявил он в беседе с aif.ru.Если человек не отстает от ребенка, а тем более пытается его схватить, насильно затащить в машину, необходимо делать все, чтобы привлечь внимание прохожих — кричать со всех сил, звать на помощь, пытаться выворачиваться, отметил Ефремов.
Он добавил, что попытка убежать от похитителя прыжком из автомобиля на полном ходу крайне опасна и девочка могла бы получить более страшные травмы.
«Безопаснее дождаться, пока машина остановится на светофоре, и тогда предпринять попытку побега. Проезжая мимо постов ДПС, дежурящих на дороге патрулей, делайте все, чтобы привлечь их внимание: стучите в окна, если возможно, дотянитесь до руля и начните сигналить», — рассказал эксперт.Читайте также:
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Алина Юрчак