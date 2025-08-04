Душили шнурком и обокрали: в Кузбассе произошло разбойное нападение

04 августа 2025, 20:26

Кузбассовец нашёл до ужаса избитого брата на крыльце в Киселевске

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Разбойное нападение совершено на мужчину в Киселевске. Как рассказали в пресс-службе МВД Кузбасса, к полицейским обратился местный житель микрорайона Афонино. Он нашел своего брата избитым на крыльце дома, мужчина был в бессознательном состоянии.





Злоумышленники вынесли из дома ТВ-приставку и четыре телефона. Стало известно, что к 33-летнему потерпевшему ворвались три человека и, угрожая расправой, потребовали отдать ценности. Когда преступники услышали отказ, они стали душить хозяина шнурком, и забрали технику.



Ущерб составил четыре тысячи рублей. Мужчину отвезли в больницу, его вовремя обнаружил родственник. Вскоре преступников задержали. Ими оказались граждане в возрасте от 23 до 46 лет. Вещи скоро вернут хозяину.



