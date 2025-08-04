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Женщину избили и затолкали в автомобиль в Воронежской области

Фото: istockphoto/blinow61

Женщину избили и затолкали в автомобиль в Воронежской области. Как пишут Telegram-каналы, жесткое похищение произошло накануне в воскресенье, 4 августа, в Семилуках.



Обозреватели отметили, что все случилось примерно в 23:00. Около пяти человек протащили жертву примерно 40 метров по асфальту, попутно избивая.

Несчастная истошно кричала на весь двор. Журналисты подчеркнули, что в избиении участвовал некий гражданин с ампутированной ногой.

Перед этим сообщалось, что в Краснодарском крае смыло палаточный лагерь вместе с детьми. Уточняется, что руководство лагеря решило пойти в поход, несмотря на штормовое предупреждение. В группе было 20 вожатых и примерно 60 детей в возрасте до 14 лет.

Никита Кротов

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