В Южной Африке осудят фермера, скормившего двух женщин свиньям

04 августа 2025, 20:02

Фото: iStock/Somrerk Kosolwitthayanant

В Южной Африке перед судом предстанет фермер и его сообщники, которых обвиняют в убийстве двух темнокожих женщин и скармливании их тел свиньям. Об этом сообщает BBC.