В Южной Африке осудят фермера, скормившего двух женщин свиньям
В Южной Африке перед судом предстанет фермер и его сообщники, которых обвиняют в убийстве двух темнокожих женщин и скармливании их тел свиньям. Об этом сообщает BBC.
Все произошло год назад в провинции Лимпопо. По версии следствия, 45-летняя Марей Макгато и 34-летняя Люсия Ндлову проникли на чужой участок, чтобы найти просроченные молочные продукты, которые предназначались для свиней. Фермер сначала застрелил женщин, а затем приказал расчленить их тела и скормить животным, чтобы скрыть преступление.
Отмечается, что этот случай обострил расовый конфликт в регионе, где давно существует напряженность между белокожими фермерами и чернокожими рабочими. Последние неоднократно жаловались на тяжелые условия труда и низкие зарплаты.
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