Два 14-летних мальчика пойдут под суд за похищение и изнасилование своей ровесницы

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Два 14-летних подростка жестоко изнасиловали девочку-ровесницу в парке Фордингбриджа, графстве Хэмпшир. Нападение с последующим надругательством над жертвой произошло в Великобритании вечером 17 января, пишет Daily Mail.
Имена виновников не разглашаются прессе по юридическим причинам. Недавно оба мальчишки предстали перед молодежным судом Саутгемптона, однако их приговор еще не известен.
Первый из мальчиков-насильников обвиняется не только в насилии девочки, но также в предъявлении своей жертве угроз убийства. Вдоволь напугав девочку, 14-летний преступник похитил ее с целью сексуального насилия, при этом известно, что при себе он носил нож. Второй малолетний нападающий получил похожие обвинения, хотя на нем холодного оружия не нашли.
Также в процессе расследования выяснилось, что у виновников мог быть сообщник — 13-летний мальчик из Ромси. Пока его пособничество не подтверждено, он был освобожден под залог.
Считается, что сексуальное насилие и домогательства произошли в хорошо подобранном месте в уличном парке.
Пострадавшая девочка, пережившая ужасную травму, получает необходимую поддержку и психологическую помощь от специалистов.
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Первый из мальчиков-насильников обвиняется не только в насилии девочки, но также в предъявлении своей жертве угроз убийства. Вдоволь напугав девочку, 14-летний преступник похитил ее с целью сексуального насилия, при этом известно, что при себе он носил нож. Второй малолетний нападающий получил похожие обвинения, хотя на нем холодного оружия не нашли.
Также в процессе расследования выяснилось, что у виновников мог быть сообщник — 13-летний мальчик из Ромси. Пока его пособничество не подтверждено, он был освобожден под залог.
Считается, что сексуальное насилие и домогательства произошли в хорошо подобранном месте в уличном парке.
Пострадавшая девочка, пережившая ужасную травму, получает необходимую поддержку и психологическую помощь от специалистов.
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Мария Моисеева