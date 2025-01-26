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Неизвестный поджег сразу три ресторана в Краснодаре, эвакуировали более 100 ​человек

SHOT: Неизвестный устроил пожар в 3 ресторанах Краснодара, эвакуировали 102 человека
Фото: iStock/DedMityay

Фото: iStock/DedMityay

В Краснодаре за один поздний вечер, переходящий в ночь, загорелись сразу три ресторана. Всего эвакуировали 102 человека. На данный момент информация о поджогах официально не подтверждена, но очевидцы утверждают, что во всех трёх случаях огонь мог быть устроен намеренно.
Первый пожар произошёл около 22:20 в ресторане «МясоLove» на улице Красная. Очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что в заведение зашёл мужчина в камуфляже и бросил рюкзак на пол. Тот моментально загорелся. Клиенты и персонал успели эвакуироваться самостоятельно, обошлось без пострадавших.

Через полчаса, в 22:50, возгорание произошло в ресторане «Гусь» на улице Северная, всего в семи минутах ходьбы от первого заведения. Персонал вновь смог справиться с огнём до прибытия пожарных, никто не пострадал. Кадры происходящего выложили в Telegram-канале РЕН ТВ.





Третий пожар случился около 23:30 в ресторане «Бумбараш» на улице Красная. Сообщается, что неизвестный якобы пронес в здание коктелйль Молотова. Как и в предыдущих случаях, огонь потушили до прибытия пожарных, и информации пострадавших нет.

По данным МЦУ Краснодар, на момент возгораний было эвакуировано: 50 человек из «МясоLove», 37 человек из «Гуся» и 15 человек из «Бумбараша».

На местах происшествий работают сотрудники МЧС, причины пожаров устанавливаются.

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Более 140 тысяч человек вышли на улицы Германии для протеста против АдГ, Трампа и Маска

​Полиция Флориды задержала мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях
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#краснодар
Более 140 тысяч человек вышли на улицы Германии для протеста против АдГ, Трампа и Маска
Bild: Более 100 тысяч человек в Берлине протестуют на акции против АдГ и Трампа
25 января 2025, 23:22

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Берлине более 100 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и возможного сотрудничества с ней других политических сил. По данным издания Bild, демонстрация прошла 25 января несмотря на дождливую погоду.
Люди собрались у Бранденбургских ворот в рамках мероприятия «Море огней», организованного движениями Campact, «Родители против правых» и Fridays for Future. Основные требования участников связаны с защитой демократии и противодействием правому экстремизму.

Кристоф Баутц, основатель движения Campact, был одним из главных инициаторов акции. Он подчеркнул, что сотрудничество с ультраправыми партиями угрожает демократическим ценностям Германии.

«Защита демократических партий против сотрудничества с АдГ должна выстоять», — объявил Баутц.
Одновременно в городе Кёльн, сообщило агентство DPA, на акцию вышли еще около 40 тысяч человек. Организаторы отмечают, что изначально власти предполагали участие всего 5 тысяч человек, однако в митинге приняло участие гораздо больше людей.

Протесты сопровождались шумными маршами с барабанами и кастрюлями, демонстранты требовали не ужесточать миграционную политику и не идти на компромиссы с АдГ. Также звучали протесты против Илона Маска и Дональда Трампа.

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Полиция Флориды задержала мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях
25 января 2025, 21:41

Фото: iStock/TheaDesign

Полиция штата Флорида в США задержала мужчину, который в соцсетях писал угрозы в адрес президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте полиции города Уэст-Палм-Бич.
Из заявления следует, что правоохранители в понедельник начали расследовать дело в отношении 46-летнего Шэннона Аткинса, который в соцсетях публиковал посты с угрозами убить Трампа.

Мужчину арестовали в пятницу вечером. При нём были обнаружены наркотики. В ходе допроса он признался, что писал угрожающие посты.

Теперь американцу может грозить обвинение за распространение письменных сообщений с угрозами убийства, а также обвинения за хранение наркотических веществ.

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В Санкт-Петербурге бизнесмен, уходя от ГАИ, въехал на перекрытый Дворцовый мост
25 января 2025, 20:44

Фото: iStock/ OlyaSolodenko

В Санкт-Петербурге при попытке скрыться от преследования ГАИ ночью бизнесмен на Mercedes въехал в перекрытый для движения Дворцовый мост в историческом центре города и пробил ограждение, после чего его задержали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Телеграм-канале.
Представители ведомства отметили, что примерно в два часа ночи в субботу работники ГАИ предприняли попытку остановить Mercedes на Дворцовом проезде, но водитель не совершил остановку.

«Попытавшись уйти от преследования, лихач въехал на перекрытый для движения Дворцовый мост, пробив при этом одно из ограждений. Там же нарушитель и был задержан сотрудниками ДПС. За рулем иномарки находился 43-летний бизнесмен из Пушкина», — обратила внимание пресс-служба ГУМВД.


Как рассказали в правоохранительных органах, от задержанного исходил резкий запах спиртного, при этом он отказался от медосвидетельствования, он получил соответствующий административный протокол по статье 12.26 КоАП Российской Федерации (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В ведомстве подчеркнули, что водителя лишат прав сроком до двух лет. Сотрудники полиции изъяли автомобиль и поместили его на спецстоянку.

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Шесть человек не встали во время гимна России в Карачаево-Черкессии
МВД: в КРЧ шесть человек не встали во время гимна РФ на спортивном мероприятии
25 января 2025, 20:27

Фото: iStock/macky_ch

Шесть жителей Карачаево-Черкесии целенаправленно не встали во время гимна России на спортивном мероприятии. Сотрудники полиции составили в отношении них административные протоколы, сообщила пресс-служба МВД РФ по КЧР.
Отмечается, что во время проведения спортивных соревнований были выявлены факты, когда участники намеренно не встали во время исполнения российского гимна. В отношении шести участников составлены административные протоколы по статье о нарушении порядка официального использования государственных символов России.

Кроме того, с правонарушителями была проведена разъяснительная беседа, чтобы подобные случаи не допускались в будущем.

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В Волгограде во время пожара умерли бабушка и двое детей
25 января 2025, 20:00

Фото: iStock/ photovs

После смерти двух детей и пенсионерки в результате пожара в квартире в Волгограде возбудили уголовное дело, сообщалось в Tелеграм-канале следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
«25 января в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одной из квартир дома, расположенного на улице Героев Тулы, обнаружены тела двух девочек 2021 года рождения, а также пожилой женщины», — говорится в сообщении.

Уточнялось, что с того же адреса в тяжелом состоянии госпитализировали еще одного несовершеннолетнего. У мальчика 2020 года рождения выявили признаки отравления продуктами горения.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следственного управления СК РФ по региону, очаг возгорания был в детской комнате.

Пожар тушили 22 сотрудника МЧС, было задействовано 9 единиц спецтехники, подчеркивала пресс-служба МЧС России.

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В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера
25 января 2025, 19:42

Фото: iStock/Rainer Puster

Блогера Дану Орманбаеву, которая оскорбила русскоязычную жительницу Казахстана, объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Алма-Аты, пишет ТАСС.
Отмечается, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело и судом заочно санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. Также подозреваемая была объявлена в международный розыск.

По данным государственных СМИ, в настоящее время Орманбаева находится за границей.

В апреле прошлого года жительница Алма-Аты подала заявление об угрозах и оскорблениях по национальному признаку со стороны Орманбаевой. К сообщению были приложены скриншоты переписки, в которой блогер в нецензурной форме упоминает национальность пострадавшей и угрожает убить её.

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В Твери жестоко избили второклассницу, девочка в больнице
NEWS.ru: в Твери избитая школьниками второклассница попала в больницу
25 января 2025, 13:03

Фото: istockphoto/shironosov

В Твери ученица второго класса школы №43 попала в больницу, со следами ушибов на лице и теле, жалобами на головную боль и тошноту ее увезли на скорой помощи. Как сообщила тетя ребенка Наталья в беседе с NEWS.ru, девочку избили ее одноклассники.
«После уроков племянница должна была закрыть кабинет, в котором убирались — дежурили — это нормальная практика для школы. Одноклассники-мальчики ее избили. Причины нам неизвестны. Толкнули, повалили на пол и несколько минут избивали. Врачи позже сказали нам, что, судя по травмам, это была точно не драка, а именно жестокое избиение. Это страшно, когда девочку ногами по лицу избивают», — рассказала собеседница NEWS.ru.
Наталья отметила, что сейчас школьница находится под наблюдением медиков, пребывает в состоянии шока и практически не разговаривает. Семья девочки уже написала заявление в полицию по факту случившегося.
«Похожие случаи уже были в классе, но настолько сильно еще не избивали, насколько нам известно», — добавила она.
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В Подмосковье пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи
25 января 2025, 12:58

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В подмосковном Ногинске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который напал на фельдшера скорой помощи, прибывшего для лечения его матери. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий. По ее словам, мужчина избил фельдшера, а после запер его в квартире, пока не приехала полиция.
«Из публикации следует, что сегодня ночью в квартире в городе Ногинске местный житель в состоянии алкогольного опьянения беспричинно набросился на фельдшера скорой медицинской помощи, который прибыл по адресу для оказания медицинской помощи его матери», — отметила Врадий в беседе с АГН «Москва».
Похожий инцидент в то же время произошел в кемеровском Прокопьевске. Как сообщает «Сiбдепо», росгвардейцам пришлось помогать медикам «пробиваться» к своему пациенту через агрессивную соседку.
«По предварительной информации, бригада медиков прибыла к частному дому для оказания помощи мужчине, которому стало плохо. Когда медицинские работники повели пациента в машину, соседка, с которой горожанин выпивал, стала вести себя агрессивно. Женщина устроила конфликт с медиками, препятствуя оказанию помощи», — приводят в издании заявление региональной Росгвардии.
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В подмосковном Лефортово из-за пожара в общежитии эвакуировали всех жильцов
25 января 2025, 12:07

Фото: istockphoto/grafoto

В Юго-Восточном административном округе города Москвы в районе Лефортово произошёл пожар. Загорелось общежитие на Старообрядческой улице.
Об инциденте в своём телеграм-канале сообщило информационное агентство «Москва». Как рассказали очевидцы, дым внезапно повалил из окон на четвёртом этаже здания. Порядка 40 человек самостоятельно покинули здание, остальным помогли
эвакуироваться подъехавшие спасатели.

Как сообщили сотрудники МЧС, в настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Горела мебель и личные вещи жильцов одной из комнат общежития. К счастью, обошлось без пострадавших.

Несколько дней назад на Волоколамском шоссе в Клину тушили пожар на складе. Причина возгорания – короткое замыкание проводки. Склад был введен в эксплуатацию 31 мая 2024 года, в нем были установлены противопожарные системы. На пожаре работали более 400 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники.

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