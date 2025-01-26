Неизвестный поджег сразу три ресторана в Краснодаре, эвакуировали более 100 ​человек

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В Краснодаре за один поздний вечер, переходящий в ночь, загорелись сразу три ресторана. Всего эвакуировали 102 человека. На данный момент информация о поджогах официально не подтверждена, но очевидцы утверждают, что во всех трёх случаях огонь мог быть устроен намеренно.
Первый пожар произошёл около 22:20 в ресторане «МясоLove» на улице Красная. Очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что в заведение зашёл мужчина в камуфляже и бросил рюкзак на пол. Тот моментально загорелся. Клиенты и персонал успели эвакуироваться самостоятельно, обошлось без пострадавших.
Через полчаса, в 22:50, возгорание произошло в ресторане «Гусь» на улице Северная, всего в семи минутах ходьбы от первого заведения. Персонал вновь смог справиться с огнём до прибытия пожарных, никто не пострадал. Кадры происходящего выложили в Telegram-канале РЕН ТВ.
Третий пожар случился около 23:30 в ресторане «Бумбараш» на улице Красная. Сообщается, что неизвестный якобы пронес в здание коктелйль Молотова. Как и в предыдущих случаях, огонь потушили до прибытия пожарных, и информации пострадавших нет.
По данным МЦУ Краснодар, на момент возгораний было эвакуировано: 50 человек из «МясоLove», 37 человек из «Гуся» и 15 человек из «Бумбараша».
На местах происшествий работают сотрудники МЧС, причины пожаров устанавливаются.
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Через полчаса, в 22:50, возгорание произошло в ресторане «Гусь» на улице Северная, всего в семи минутах ходьбы от первого заведения. Персонал вновь смог справиться с огнём до прибытия пожарных, никто не пострадал. Кадры происходящего выложили в Telegram-канале РЕН ТВ.
Третий пожар случился около 23:30 в ресторане «Бумбараш» на улице Красная. Сообщается, что неизвестный якобы пронес в здание коктелйль Молотова. Как и в предыдущих случаях, огонь потушили до прибытия пожарных, и информации пострадавших нет.
По данным МЦУ Краснодар, на момент возгораний было эвакуировано: 50 человек из «МясоLove», 37 человек из «Гуся» и 15 человек из «Бумбараша».
На местах происшествий работают сотрудники МЧС, причины пожаров устанавливаются.
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Мария Моисеева