Два американских туриста погибли на новом курорте Багамских островов
Два пожилых туриста из США скончались при загадочных обстоятельствах на элитном частном курорте Celebration Key Багамских островов. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел 15 августа на территории нового курортного комплекса стоимостью 600 миллионов долларов, который в июле 2025 года приобрела компания Carnival Cruise Line для эксклюзивного обслуживания своих клиентов.
79-летнего мужчину обнаружили без признаков жизни на пляже после занятий сноркелингом, а спустя два часа в отеле нашли тело 74-летней женщины в бассейне. Медики не смогли реанимировать ни одного из пострадавших.
Власти Багамских островов начали расследование обстоятельств трагедии. Представители Carnival Cruise Line заявили, что оказывают полное содействие следствию и выражают соболезнования семьям погибших. Курорт Celebration Key, открытый всего месяц назад, позиционировался как безопасное и комфортное место для VIP-отдыха без посторонних туристов.
Читайте также: