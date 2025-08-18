Два американских туриста погибли на новом курорте Багамских островов

18 августа 2025, 17:52

Фото: iStock/Sharan Singh

Два пожилых туриста из США скончались при загадочных обстоятельствах на элитном частном курорте Celebration Key Багамских островов. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел 15 августа на территории нового курортного комплекса стоимостью 600 миллионов долларов, который в июле 2025 года приобрела компания Carnival Cruise Line для эксклюзивного обслуживания своих клиентов.