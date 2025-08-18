В Москве студентку-юриста оштрафовали на 1,5 млн за взятку
Тверской районный суд Москвы вынес приговор студентке юридического института Российского университета транспорта (МИИТ), признанной виновной в даче крупной взятки. Девушка пыталась решить проблемы с учёбой, предложив деньги должностному лицу через посредника. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале
По данным следствия, у студентки были академические задолженности более чем по 30 предметам. Вместо того чтобы сдавать экзамены самостоятельно, она передала свыше 240 тысяч рублей заместителю директора института по учебной работе. Несмотря на взятку, девушка была отчислена за академическую неуспеваемость до того, как преподаватель успел «решить вопрос».
Подсудимая полностью признала вину, что смягчило наказание. Вместо реального срока она получила штраф в 6-кратном размере взятки (1,5 млн рублей). Отмечается, что заместитель директора института также привлечён к ответственности.
