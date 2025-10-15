Два авиарейса отправились на запасные аэродромы из-за инцидента в якутском аэропорту

15 октября 2025, 04:09

Два авиарейса перенаправили из-за инцидента в якутском аэропорту

В результате технического происшествия в аэропорту Якутска два рейса были вынуждены совершить посадку в других воздушных гаванях. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.