Два авиарейса отправились на запасные аэродромы из-за инцидента в якутском аэропорту
В результате технического происшествия в аэропорту Якутска два рейса были вынуждены совершить посадку в других воздушных гаванях. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Самолёт авиакомпании «Якутия», следовавший из Санкт-Петербурга, приземлился в Нерюнгри, а рейс из Иркутска направился в Хабаровск.
Инцидент произошёл накануне вечером, когда грузовой транспорт авиакомпании Sky Gates, завершая пробег по взлётно-посадочной полосе, получил повреждения. У воздушного судна разрушились несколько пневматиков на левой основной опоре шасси. На борту находились девять человек, никто не пострадал.
Из-за случившегося аэропорт Якутска временно приостановил приём и отправку рейсов. В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме.
