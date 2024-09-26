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Трамвай сбил пожилую женщину в Кемерове

26 сентября 2024, 01:25
Фото: iStock/Martin Leber

Фото: iStock/Martin Leber

В Кемерове возле ТЦ «Я» на пересечении Кузнецкого и Советского пожилая женщина попала под трамвай, она получила значительные травмы.
По данным «Сiбдепо», пострадала 76-летняя женщина. Ее увезли в больницу на скорой помощи.

«Пожилой женщине оказали помощь на месте, на машине скорой помощи её увезли в больницу. Пока сложно говорить, кто нарушил ПДД, сотрудники ГИБДД разберутся», — сообщили пресс-службе КЭТК.



После ДТП на трамвайной линии временно приостановили движение некоторых трамваев.

Напомним, утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове произошла смертельная авария. Один из трамваев, двигаясь со спуска, потерял управление. Во время движения из него выпали люди под колеса машин. Спустя некоторое время трамвай столкнулся с другим вагоном. В результате ДТП один человек погиб и более 100 пострадало.

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Детский омбудсмен Узбекистана взяла под контроль дело об избиении школьника из-за языка
Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением учительницей школьника
26 сентября 2024, 01:29

Фото: istock/undefined

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль расследование инцидента с избиением школьника учительницей после того, как он попросил вести урок русского языка на русском. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка, передает ТАСС.
Рахмонова встретилась с матерью пострадавшего ребенка, которая рассказала о подробностях произошедшего. В пресс-службе подчеркнули, что лица, допускающие физическое насилие и неприемлемое поведение в отношении детей, должны не только освобождаться от должности, но и нести ответственность по закону.

Ранее Министерство иностранных дел России запросило разъяснения у Узбекистана после инцидента с избиением школьника. Москва попросила оценить ситуацию и принять меры в отношении виновного в жестоком обращении с несовершеннолетним.

Напомним, инцидент произошел в школе №188 Чиланзарского района Ташкента. По данным омбудсмена, учительница, заменявшая педагога русского языка, находилась в учреждении на испытательном сроке.

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*Признана иностранным агентом на территории РФ.
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Рыбаки выловили редчайшего сельдяного короля, предвещающего катаклизмы
26 сентября 2024, 01:02

Фото: istock/scyther5

Австралийские рыбаки поймали редчайшую рыбу — сельдяного короля, который, по древним легендам, предвещает природные катаклизмы. Об этом сообщает Daily Mail.
Трехметровую рыбу обнаружил Кертис Петерсон, капитан прогулочного судна компании Tiwi Islands Adventures. Он опубликовал фото с уловом, где позирует вместе с одним из участников круиза, держа в руках необычное животное с длинным, узким телом, головой, напоминающей лошадиную, и глазами «размером с тарелку».

По данным издания, рыба была случайно выловлена у берегов Северной территории Австралии. Обозреватель Northern Territory News Алекс Джулиус отметил редкость подобного улова в этом регионе.

«Я впервые слышу, чтобы кто-то поймал такую рыбу здесь. Обычно находят только выброшенные на берег останки», — заявил он.
Фото необычного улова вызвало споры среди зрителей телеканала Fishing Australia TV, который также разместил снимок на своей странице в соцсетях. Некоторые усомнились в подлинности снимка, предположив, что он мог быть сгенерирован нейросетью, а другие отметили сходство рыбы с гигантским морским коньком.

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В США взорвали здание суда Санта-Марии
В здании американского суда в Калифорнии произошел взрыв
25 сентября 2024, 21:09

Фото: iStock/RamonCast

В США поступили сообщения о взрыве здания суда Санта-Марии в Калифорнии, местных жителей просят держаться подальше от места происшествия. Об этом сообщил представитель шерифа калифорнийского округа Санта-Барбара в соцсетях. Он отметил, что на данный момент район взрыва небезопасен.
«Сообщение о взрыве в здании суда Санта-Марии. Пожалуйста, избегайте этого района. Место происшествия считается небезопасным», — написал он.
Ранее сообщалось, что на западе Германии произошел третий за неделю взрыв. Местные власти отмечали, что он прогремел у входа в жилой дом в районе Бонна в округе Кельн. В результате происшествия никто не пострадал. В полиции уточнили, что сдетонировало устройство малой мощности. Правоохранители пытаются найти подозреваемых, но пока поиски не дали никаких результатов.

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Против Фельгенгауэр* возбудили дело за неисполнение обязанностей иноагента
25 сентября 2024, 19:26

Фото: iStock/Akintevs

Против журналистки Татьяны Фельгенгауэр* (Шадриной) возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
«В отношении Шадриной* возбуждено уголовное дело по части 2 статье 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», — заявил собеседник агентства.
Максимальное наказание по указанной статье — два года колонии.

Минюст РФ внес Фельгенгауэр* в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года, в пункте «сведения об иностранных источниках» у журналистки указана Украина и Deutsche Welle* — немецкая телерадиокомпания, признанная в России СМИ-иноагентом.

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*признаны иностранными агентами на территории РФ.
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Похитили в день рождения и перерезали горло: жуткое убийство бизнес-леди в Балаково, подробности
25 сентября 2024, 19:13

Фото: iStock/Dejan Mirkovic

Сегодня, 25 сентября, небольшой город Балаково в Саратовской области потрясла ужасающая новость — похищенную два дня назад предпринимательницу нашли в брошенной в лесу машине с перерезанным горлом. Кто мог похитить женщину прямо в ее день рождения — пока неизвестно. Муж убитой уже объявил награду в 1 миллион рублей за информацию о похитителях.
В сети ходит множество версий — от финансовых проблем до любовного треугольника. Подробности в материале «Радио 1».

Готовилась к дню рождения

47-летняя Наталья Алешникова, по данным «КП», была владелицей успешного бизнеса: свой салон красоты, клининговая компания, сеть магазинов и муж-бизнесмен. Жила в престижном районе, ездила на дорогой машине.

Все произошло в субботу, 22 сентября, когда Наталья готовилась к дню рождения 23 числа: ездила выбирать кафе для празднования, рассылала приглашения знакомым, проводила время с мужем.
«Я буду в стиле black: вечерний, клубный... Кто работает и опоздает, будет также желанным гостем», — рассылала сообщения будущая именинница.
Фото: iStock/MaximFesenko

«Сейчас заеду, возьму кальянчик, потом заедем за табаком. По еде, думаю, сильно не надо заморачиваться. Алеша обещал сделать шашлык все-таки», — говорится в другом сообщении.
Домой бизнес-леди возвращалась поздним вечером.

Дальнейшие события сняли камеры видеонаблюдения на парковке. Почти в 11 ночи женщина припарковала белую Toyota Rav 4 у своего дома на Бульваре Роз и вышла на улицу. В этот момент из кустов вынырнули две фигуры в черном и приблизились к ней. После короткой потасовки неизвестные в масках затолкали Наталью обратно в салон ее машины, сели за руль и на бешеной скорости уехали в неизвестном направлении.

Поиски пропавшей

Наталью начали активно искать в ее день рождения, 23 сентября. Сначала тревогу забил муж, который не мог всю ночь до нее дозвониться. После — соседи, которые, увидев поцарапанные машины, посмотрели записи с камер и увидели ночное похищение. Полиция объявила Наталью в розыск.

Фото: iStock/TheaDesign

По информации издания, дальнейший маршрут Натальи удалось определить при помощи геолокации ее телефона и городских камер. Автомобиль бизнес-леди заметили в паре километров от ее дома, в районе ТЦ «ГринХаус», однако затем след снова терялся.

Саратовский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о расследовании.
Поиски продолжались два дня. Новой информации о местонахождении не появлялось, требований о выкупе никто не предъявлял.

Наталью удалось найти ночью 25 сентября с помощью квадрокоптера. Дрон нашел в лесополосе брошенный автомобиль бизнес-леди, его накрыли зеленой тканью и забросали ветками. Тело пропавшей, отмечают СМИ, лежало у ямы неподалеку с перерезанным горлом.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Наталью убили в ту же ночь, когда похитили — в день рождения, пишут журналисты.
«Мы до последнего надеялись, что это розыгрыш к ее дню рождения. Но увы. Она так готовилась к этому дню. Празднование должно было начаться в фотостудии. Наталья хотела праздничную фотосессию с близкими подругами в черных нарядах. Вот и получается, что все мы будем в черном», — приводят в RT слова одной из подруг Натальи.

Любовный треугольник

Дело о похищении переквалифицировали в «убийство, сопряженное с похищением, группой лиц по предварительному сговору». Версии случившегося рассматривают самые разные.

По информации «КП», у Натальи мог быть состоятельный любовник и потому в числе подозреваемых сразу трое — супруг Натальи, узнавший об измене, сам любовник и его обманутая жена.
«Ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о любовнике я не могу. Она девочка нежная, никогда ни с кем не ругалась, на нее невозможно было злиться даже, не понимаю, кому она так помешала», — приводят в RT слова одной из подруг.
Фото: iStock/Nimito

Мужа убитой женщины уже вызывали на допрос, отмечает издание, ведь у него есть мотив — нежелание оставаться без половины бизнеса в случае развода. Ему есть, что терять и есть, чем заплатить за убийство.

По информации одного из источников СМИ, с женой возможного любовника тоже не все так гладко. Отмечается, что в день убийства она почистила все сообщения на своем телефоне, удалила все диалоги.

Еще одной версией называют финансовые вопросы. Следователи изучают бизнес-документы Натальи, проверяют денежные дела и возможные мотивы ее партнеров.
«Не было у нее ни врагов, ни долгов, ни проблем. Накануне похищения Наталья вела себя как обычно, никаких беспокойств. Ее iPhone по геолокации находится где-то в километре от места исчезновения, а паспорт нашли во дворе дома, где ее и похитили», — продолжила подруга Натальи.

Награда в 1 миллион

Расследованием похищения и убийства бизнес-лежи занимается следственный комитет. В ведомстве отказываются комментировать какие-либо подробности.
«Создана следственно-оперативная группа. Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — заявили в саратовском СУ СКР.
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Муж и сын погибшей в это время не находят себе места от горя. Супруг объявил награду в 1 миллион рублей тому, кто даст подробную информацию об убийцах. Пост с требованиями разместил его сын.
«Под информацией подразумевается точное местонахождение лиц, совершивших противозаконные действия, а также их имена или внешность. Награда гарантирована только в том случае, если данные подтвердятся в ходе следствия, и вы не представлялись анонимом», — уточняется в объявлении.

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Дело экс-подчинённого Тимура Иванова связано с хищением 3 млрд рублей у банка
25 сентября 2024, 18:34

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Уголовное дело бывшего подчинённого экс-замминистра обороны Тимура Иванова связано с хищением более 3 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» в 2016 году. Об этом говорится в материалах следствия.
Отмечается, что речь идёт об Антоне Филатове, который ранее занимал должность руководителя нескольких подведомственных российскому военному ведомству компаний. Согласно данным следствия, более трех миллиардов рублей были перечислены на счета иностранных компаний под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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#суд
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Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы
25 сентября 2024, 18:21

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что чёрный автомобиль Toyota Camry с номерами автобазы Управления делами президента врезался в четыре машины и сбил двух пешеходов. В результате аварии пострадали три человека: девушка 25 лет, женщина 40 лет и мужчина. Не уточняется, в каком состоянии они находятся.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и врачи скорой помощи.

Также канал опубликовал кадры с места. На них видно чёрный автомобиль, который стоит на тротуаре рядом с поваленными деревьями. Рядом лежат пострадавшие. Окружающие вызывают скорую помощь. Также, по словам очевидца за кадром, были разбиты две машины.

ДТП произошло в районе РГГУ, в центре столицы.

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Заметили с воздуха: в Дмитровском округе потушили лесной пожар
25 сентября 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Краснополянского участкового лесничества на расстоянии одного километра от деревни Малая Чёрная Дмитровского городского округа, возгорание на площади 0,3 га было обнаружено в ходе авиапатрулирования, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В тушении были задействованы 15 лесных пожарных и пять единиц техники, на ликвидацию пожара ушло немногим более трёх часов», — говорится в сообщении.
Пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. В настоящее время ведётся поиск виновных в поджоге.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, в регионе предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#лесные пожары
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Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО
Студентов эвакуировали из филиала МГИМО в Одинцове, на месте работает Росгвардия
25 сентября 2024, 16:04

Фото: iStock/Rauf Karimov

Филиал МГИМО в подмосковном Одинцове эвакуировали. Об этом проинформировали в правоохранительных органах.
Уточняется, что людей начали эвакуировать из здания после звука пожарной тревоги. После этого прибыли сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов.

В настоящее время выясняется причина эвакуации. Занятия в учебном заведении отменены. Согласно данным РИА Новости, эвакуацию провели из-за анонимного сообщения о «минировании».

Иные подробности на данный момент не сообщаются.

Ранее стало известно, что в Кемерово экстренно эвакуировали студентов возле центрального корпуса Кемеровского государственного университета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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