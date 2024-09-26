Трамвай сбил пожилую женщину в Кемерове

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В Кемерове возле ТЦ «Я» на пересечении Кузнецкого и Советского пожилая женщина попала под трамвай, она получила значительные травмы.
По данным «Сiбдепо», пострадала 76-летняя женщина. Ее увезли в больницу на скорой помощи.
После ДТП на трамвайной линии временно приостановили движение некоторых трамваев.
Напомним, утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове произошла смертельная авария. Один из трамваев, двигаясь со спуска, потерял управление. Во время движения из него выпали люди под колеса машин. Спустя некоторое время трамвай столкнулся с другим вагоном. В результате ДТП один человек погиб и более 100 пострадало.
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«Пожилой женщине оказали помощь на месте, на машине скорой помощи её увезли в больницу. Пока сложно говорить, кто нарушил ПДД, сотрудники ГИБДД разберутся», — сообщили пресс-службе КЭТК.
После ДТП на трамвайной линии временно приостановили движение некоторых трамваев.
Напомним, утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове произошла смертельная авария. Один из трамваев, двигаясь со спуска, потерял управление. Во время движения из него выпали люди под колеса машин. Спустя некоторое время трамвай столкнулся с другим вагоном. В результате ДТП один человек погиб и более 100 пострадало.
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Элина Позднякова