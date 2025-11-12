Достижения.рф

Два автомобиля загорелись после ДТП в Челябинской области

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

В Челябинской области два автомобиля загорелись после ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.



Водитель автомобиля ГАЗ не рассчитал боковой интервал при выезде и наехал на бетонное ограждение. В результате удара получил повреждения газовый баллон, что привело к возгоранию.

Огонь быстро перекинулся на припаркованную рядом «Ладу Калину», а также на рекламные баннеры и элементы здания. В результате происшествия автомобилям и имуществу нанесён значительный материальный ущерб.

По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобиль ГАЗ восстановлению не подлежит.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента.

Анастасия Чинкова

