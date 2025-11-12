На подъезде к аэропорту Владивостока произошло ДТП с пятью пострадавшими

12 ноября 2025, 10:32

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Приморском крае на трассе «Кневичи – Владивосток» произошла крупная авария с участием четырёх автомобилей, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном УМВД России.