На подъезде к аэропорту Владивостока произошло ДТП с пятью пострадавшими
В Приморском крае на трассе «Кневичи – Владивосток» произошла крупная авария с участием четырёх автомобилей, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном УМВД России.
По данным полиции, 35-летний водитель грузовика Jac 47881A не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Corolla Fielder. После удара грузовик задел Changan Uni-K, который, в свою очередь, врезался в Honda Fit.
Авария произошла в районе 8-го километра автодороги «Подъезд к аэропорту Владивосток». В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пять человек – троих из них госпитализировали, а ещё двоим назначили амбулаторное лечение.
Как уточнили в УМВД, водитель грузовика имеет 17 лет стажа вождения и в этом году один раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
По факту аварии возбудили дело об административном правонарушении по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью. Назначен комплекс экспертиз, по итогам которых специалисты примут процессуальное решение.
Читайте также: