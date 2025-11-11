После ДТП с туристическим автобусом и грузовиком в Египте госпитализировали 14 россиян

11 ноября 2025, 23:15

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате ДТП с автобусом в Египте травмы средней степени тяжести получили четырнадцать российских туристов. Их доставили в медицинские учреждения, сообщили в пресс-службе генерального консульства России в Хургаде.





Авария произошла 11 ноября на маршруте Хургада – Каир в районе города Рас-Гареб: туристический автобус столкнулся с грузовиком. Всего в транспортном средстве находилось 36 человек, включая 27 россиян. Также среди пострадавших были граждане Литвы, финны и египтяне.



По последним сведениям, трагедия унесла две жизни — погибли россиянка и египтянин. При этом трое детей в возрасте от 10 до 13 лет получили травмы.





«Информация (...) о российских туристах, пострадавших в результате ДТП. (…) Один человек погиб, четырнадцать госпитализированы со средней тяжестью (один в г. Каир, двое в г. Рас-Гареб, одиннадцать в г. Хургада), двенадцать человек возвращаются в отели; тяжело пострадавших нет», — уточнили в дипмиссии.