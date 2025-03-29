Два борта МЧС России прибыли в Мьянму, где произошли разрушительные землетрясения

Фото: Telegram @mchs_official
Два самолёта МЧС России со 120 спасателями прибыли в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что самолёты приземлились в аэропорту города Янгон. В сводный отряд вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», в числе которых кинологи, врачи-анестезиологи и ведомственные психологи.
Сотрудники МЧС привели с собой всё необходимое оборудование и инструменты для осуществления поисковых работ и деблокирования пострадавших из-под завалов. В частности, у спасателей есть эндоскопы, тепловизоры, георадары и акустические приборы, которые позволяют искать людей на глубине до 4,5 метра.
Спасатели готовы работать в круглосуточном режиме на нескольких участках одновременно. Также в помощь им предоставлены беспилотники.
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Сотрудники МЧС привели с собой всё необходимое оборудование и инструменты для осуществления поисковых работ и деблокирования пострадавших из-под завалов. В частности, у спасателей есть эндоскопы, тепловизоры, георадары и акустические приборы, которые позволяют искать людей на глубине до 4,5 метра.
Спасатели готовы работать в круглосуточном режиме на нескольких участках одновременно. Также в помощь им предоставлены беспилотники.
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Анастасия Чинкова