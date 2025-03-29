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Два борта МЧС России прибыли в Мьянму, где произошли разрушительные землетрясения

Два борта МЧС со 120 спасателями прибыли в Мьянму
Фото: Telegram @mchs_official

Фото: Telegram @mchs_official

Два самолёта МЧС России со 120 спасателями прибыли в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что самолёты приземлились в аэропорту города Янгон. В сводный отряд вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», в числе которых кинологи, врачи-анестезиологи и ведомственные психологи.

Сотрудники МЧС привели с собой всё необходимое оборудование и инструменты для осуществления поисковых работ и деблокирования пострадавших из-под завалов. В частности, у спасателей есть эндоскопы, тепловизоры, георадары и акустические приборы, которые позволяют искать людей на глубине до 4,5 метра.

Спасатели готовы работать в круглосуточном режиме на нескольких участках одновременно. Также в помощь им предоставлены беспилотники.

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Бывшую невестку экс-президента Украины Виктора Ющенко развели мошенники в Москве
29 марта 2025, 16:16

Лиза Ющенко (фото: Instagram* @liza_u)

В Москве мошенники развели на 10 миллионов рублей бывшую невестку экс-президента Украина Виктора Ющенко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 38-летняя Лиза Ющенко случайно узнала, что на неё оформлен кредит, где она выступает поручателем. При этом заём появился ещё в 2023 году, когда девушка проходила лечение на Мальдивах.

Ющенко подозревает в махинациях своего бывшего партнёра по бизнесу – автора женских инфокурсов Надежду Амрани, которая могла подделать документа. Недавно в суд поступил иск с требованием взыскать с неё порядка 20 миллионов рублей.

Лиза является бывшей женой сына Виктора Ющенко. В браке родилась дочь. После развода девушка вышла замуж за российского бизнесмена, за что на неё ополчились на Украине. После этого с Ющенко прервала общение её родная сестра – украинская блогер Маша Ефросинина.

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Напавший на людей с ножом в центре Амстердама оказался гражданином Украины
29 марта 2025, 15:58

Фото: istockphoto/GankaTt

Полиция установила личность человека, который 27 марта напал с ножом на людей в центре Амстердама. Им оказался 30-летний украинец.
Об этом в своей социальной сети Х сообщило управление полиции города Амстердама. Напомним, инцидент произошёл в четверг, 27 марта, днём. Мужчина, вооружённый ножом, напал на прохожих прямо на улице неподалёку от площади Дам в центре Амстердама. В результате ранения получили пять человек — одна гражданка Нидерландов и четверо иностранцев. Двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Агрессора задержали на месте преступления. Мотивы его поступка пока не установлены. Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил допустил, что нападение могло иметь террористическую подоплёку.

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Под Тверью задержали рецидивиста, изнасиловавшего и убившего 13-летнюю школьницу
29 марта 2025, 15:41

Фото: iStock/BrianAJackson

В Тверской области задержали рецидивиста, который убил 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 21 марта девочка из деревни Рязаново отправилась в гости к подруге, после чего её никто больше не видел.

В субботу тело подростка было обнаружено около СНТ «Ручеёк». Предварительно, школьницу сначала изнасиловали, а потом убили.

Спустя несколько часов после обнаружения тела был задержан подозреваемый, которым оказался местный работник пилорамы, ранее судимый за кражи и убийство, уточняет Telegram-канал Mash.

В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

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В Мьянме произошло новое землетрясение
29 марта 2025, 12:58

Фото: iStock/Petrovich9

В Мьянме произошло новое землетрясение. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что менее получаса назад были зафиксированы толчки магнитудой 5.9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр пришёлся на пригород столицы Нейпьидо.

Толчки произошли в двух километрах от главного города страны, на глубине до 10 километров.

В настоящее время информация о последствиях уточняется.

Первое землетрясение произошло в Мьянме накануне, 28 марта. В результате, количество погибших, по последним данным, составило 1 002 человек. Ещё 2 376 человек пострадали из-за стихийного бедствия. Также подземные толчки ощущались в соседней Таиланде.

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Число погибших из-за землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек
29 марта 2025, 08:47

Фото: istockphoto/Wirestock

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, достигло 1 002 человек. Ещё 2 376 человек пострадали из-за стихийного бедствия.
Такие цифры приводит Центральное телевидение Китая со ссылкой на средства массовой информации Мьянмы. В связи с землетрясением в стране объявлен режим чрезвычайного положения. Разборы завалов и спасательные операции продолжаются. По прогнозу Геологической службы США, которая отслеживает сейсмологическую активность во всем мире, под завалами и обломками разрушенных зданий могут найти до 100 тысяч погибших.

Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта в округе Сикайн. Эпицентр его находился неподалёку от Мандалая, второго по величине города страны. Магнитуда подземных толчков достигала 7,7 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались также и в соседнем Таиланде, но там они были несколько слабее. Это самое мощное землетрясение в Мьянме с 1912 года, когда его сила составила 7,9 балла.

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