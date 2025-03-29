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В Мьянме произошло новое землетрясение. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что менее получаса назад были зафиксированы толчки магнитудой 5.9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр пришёлся на пригород столицы Нейпьидо.
Толчки произошли в двух километрах от главного города страны, на глубине до 10 километров.
В настоящее время информация о последствиях уточняется.
Первое землетрясение произошло в Мьянме накануне, 28 марта. В результате, количество погибших, по последним данным, составило 1 002 человек. Ещё 2 376 человек пострадали из-за стихийного бедствия. Также подземные толчки ощущались в соседней Таиланде.
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Толчки произошли в двух километрах от главного города страны, на глубине до 10 километров.
В настоящее время информация о последствиях уточняется.
Первое землетрясение произошло в Мьянме накануне, 28 марта. В результате, количество погибших, по последним данным, составило 1 002 человек. Ещё 2 376 человек пострадали из-за стихийного бедствия. Также подземные толчки ощущались в соседней Таиланде.
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Анастасия Чинкова