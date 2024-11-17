Два БПЛА сбили в российском регионе

Фото: istockphoto.com/ru/aapsky
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Орловской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«С 21:40 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сообщили в оборонном ведомстве.
Подчеркивается, что беспилотники были сбиты дежурной системой противовоздушной обороны.
Ранее система ПВО сбила пять БПЛА за полчаса.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
Зеленский рассказал, кто способен быстро урегулировать украинский конфликт
В Германии раскрыли влияние разговора Путина с Шольцем на Украину
Александр Климов