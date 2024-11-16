Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА

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Средства ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, 20 дронов ликвидировали над территорией Курской области, 11 — над территорией Брянской области и по 1 беспилотному летательному аппарату сбили над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей. Иных подробностей в Минобороны РФ не привели.
Ранее сообщалось, что в Калужской области взорвался дрон ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что в Калужской области взорвался дрон ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова