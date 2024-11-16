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Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА

Фото: istockphoto.com/ru/aapsky

Фото: istockphoto.com/ru/aapsky

Средства ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, 20 дронов ликвидировали над территорией Курской области, 11 — над территорией Брянской области и по 1 беспилотному летательному аппарату сбили над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей. Иных подробностей в Минобороны РФ не привели.

Ранее сообщалось, что в Калужской области взорвался дрон ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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#пво
ВСУ потеряли элитный спецназ в Херсонской области
Сальдо: при попытке высадиться в Херсонской области ВСУ потеряли элитный спецназ
16 ноября 2024, 08:44

Фото: istockphoto.com/ru/Olena_Z

Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости.
По словам главы области, каких-либо масштабных попыток форсировать реку Днепр и высадиться в регионе в последнее время не было. Сальдо отметил, что потеря элитного подразделения могла остановить противника.

Губернатор заключил, что военные ВС РФ всегда наготове и в случае необходимости дадут достойный отпор при любых попытках вторжения ВСУ.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#ночь
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#вс рф
#херсонская область
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Зеленский рассказал, кто способен быстро урегулировать украинский конфликт
«Страна.ua»: Зеленский верит, что при правлении Трампа конфликт скоро закончится
16 ноября 2024, 07:44

Владимир Зеленский

При избранном президенте США Дональде Трампе конфликт на Украине завершится быстрее. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».
По мнению Зеленского, для администрации Трампа это тоже крайне важно. Однако он добавил, что точные сроки завершения конфликта отсутствуют.

Администрация республиканского политика услышала позицию Киева и не высказала замечаний, заключил предводитель киевского режима.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#владимир зеленский
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В Калужской области взорвался украинский беспилотник
Украинский БПЛА взорвался в Людиново Калужской области, повреждены дома и машины
16 ноября 2024, 07:30

Фото: istockphoto.com/ru/RamonCast

БПЛА Вооруженных сил Украины взорвался на окраине города Людиново Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, повреждения получили несколько домов и автомобилей. Шапша отметил, что в результате произошедшего жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. Уточняется, что на месте работают сотрудники оперативной группы.

Глава области добавил, что уже поручил руководителю администрации района организовать оперативный штаб для оценки повреждений и оказания помощи пострадавшим в случае необходимости.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#контрнаступление
#беспилотник
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В Германии раскрыли влияние разговора Путина с Шольцем на Украину
Tagesspiegel: телефонный разговор Путина и Шольца был сигналом для Украины
16 ноября 2024, 07:11

Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина стал сигналом для Украины по поводу переговоров. Соответствующее мнение в беседе с Tagesspiegel выразил эксперт по России, руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер.
Согласно мнению эксперта, данный разговор «усиливает давление для подготовки к переговорам», а также вынуждает европейских лидеров по внутриполитическим причинам «демонстрировать попытки вести диалог» с главой российского государства.

Майстер отметил, что разговор Шольца с Путиным, не будет иметь большого значения, так как в скором времени предстоит более важный разговор — с избранным президентом США Дональдом Трампом. Эксперт заключил, что на сегодняшний день у Шольца «мало власти».

Напомним, в пятницу, 15 ноября, Владимир Путин поговорил с Олафом Шольцем по телефону. Канцлер отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и далее.

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#переговоры
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Российские военные ударили по железнодорожному узлу в Одесской области
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по железнодорожному узлу в Одесской области
16 ноября 2024, 06:07

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Удару подвергся железнодорожный узел Раздельная.

«Прилет был во время сортировки составов с военными грузами», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате удара была приостановлена цепочка поставок оружия из Румынии. Груз уничтожен.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по крупному конвою украинских войск, направлявшийся из Сумской области в Курскую область. Атака тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожила более 50 украинских истребителей, готовившихся к вторжению на российскую территорию.

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В Киеве раздались взрывы
16 ноября 2024, 05:53

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.
Где именно они прогремели, не уточняется. Подробности инцидента пока неизвестны. Местные власти не прокомментировали ситуацию.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в городе был слышен на фоне воздушной тревоги.

В пятницу вечером, 15 ноября, в контролируемом Киевом городе Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР) также произошел взрыв.

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#киев
#взрывы
#воздушная тревога
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Рогов заявил о продвижении ВС РФ в ДНР
Рогов: ВС РФ улучшили свои позиции в районе Золотой Нивы в ДНР
16 ноября 2024, 04:20

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российская армия продолжает наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР) и улучшает свои позиции возле населенного пункта Золотая Нива. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по делам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации Владимир Рогов.
«У нас улучшение на участке в районе Золотой Нивы, наши войска продвинулись на запад в сторону Великой Новоселки», – заявил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают контролировать населенный пункт Курахово.

До этого Министерство обороны перечислило населенные пункты, взятые под контроль Россией в течение недели в зоне проведения специальной операции (СВО). По данным ведомства, с 9 по 15 ноября подразделения войска заняли село Колесниковка Харьковской области, Вознесеновку, Волченку, Степановку и Ровнополь в ДНР.

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Смирнов: в Курской области за вечер сбили ракету и 13 беспилотников ВСУ
15 ноября 2024, 22:04

Фото: iStock/bbsferrari

В Курской области за сегодняшний вечер, 15 ноября, силы ПВО сбили одну ракету и 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«Украинская ракета и 8 БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области», — написал он в первом посте.
Через 20 минут глава региона выложил еще одну публикацию, сообщив, что налет БПЛА продолжается и системы ПВО сбили еще пять вражеских беспилотников.

Ранее глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь сообщал, что его муниципалитет стал объектом атаки нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) минувшей ночью. Места падения БПЛА оцеплены. По информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, атака затронула также Красноармейский район. В результате падения БПЛА были повреждены автомобиль и крыши двух частных домов, в одном из случаев выбило стекла, однако пострадавших нет.

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Главы Минобороны ЕС обсудят разрешение Украине бить по РФ
В ЕС 19 ноября поговорят о разрешении Киеву бить по РФ
15 ноября 2024, 21:47

Фото: istockphoto/makaule

Главы оборонных ведомств государств Евросоюза (ЕС) поговорят о том, чтобы разрешить Украине бить по России на фоне успехов ВС РФ. Как пишет РИА Новости, обсуждение запланировано на 19 ноября.
«Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остается неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях. Конечно, многие министры поднимут этот вопрос. Но, как вы знаете, суверенное решение о снятии таких ограничений остается за странами Евросоюза», — прокомментировал неназванный высокопоставленный чиновник Европы.

На фоне спецоперации в Донбассе страны Запада и ЕС начали оказывать всяческую поддержку украинским неонацистам.

Президент России Владимир Путин летом предлагал урегулировать конфликт, но Киев на это не пошел.

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