На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека

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В результате стрельбы на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе два человека погибли, а восемь были ранены и доставлены в больницу, сообщило местное радио KABC.
«Двое погибли на месте происшествия, восемь госпитализированы из-за стрельбы, произошедшей на несанкционированной вечеринке в складском помещении в центре Лос-Анджелеса в новогоднюю ночь», — передает радиостанция.Стрельба случилась после полуночи в понедельник, по данным радио.
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Артем Кузьмин