В Ирландии произошло «серьезное дорожное происшествие»
Восемь человек пострадали в Дублине в результате наезда автомобиля на пешеходов. Об этом сообщил телеканал RTE.
Инцидент произошел в южной части города на улице, где расположены небольшие магазины и закусочные. По данным телеканала, травмы получили семь подростков, а также 40-летняя женщина, находившаяся за рулем.
Все пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии пока не приводится. На опубликованном RTE фото видно, что на перекрытой полицией улице, где произошло ДТП, стоят несколько машин скорой помощи.
В полиции газете The Irish Times подтвердили факт «серьезного дорожного происшествия», однако отказались сообщать какие-либо детали. По неподтвержденной информации RTE, водитель могла почувствовать себя плохо во время движения.
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