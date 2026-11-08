В Челябинске Lada Granta с водителем на полном ходу влетела в стену

08 ноября 2026, 19:55

В Челябинске Lada Granta влетела на полной скорости в бетонный забор

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Челябинске произошло смертельное ДТП: водитель автомобиля Lada Granta на высокой скорости протаранил забор и врезался в стену здания. Об этом сообщается на странице «Госавтоинспекция города Челябинска» в соцсети VK.