В Челябинске Lada Granta с водителем на полном ходу влетела в стену
В Челябинске произошло смертельное ДТП: водитель автомобиля Lada Granta на высокой скорости протаранил забор и врезался в стену здания. Об этом сообщается на странице «Госавтоинспекция города Челябинска» в соцсети VK.
По данным ведомства, за рулём находился молодой мужчина 2000 года рождения. По предварительной информации, двигаясь по парковке, он совершил наезд на препятствие — забор из профнастила и бетонных блоков, после чего продолжил движение и врезался в фасад здания.
Пострадавшего водителя госпитализировали, однако спасти его не удалось — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
На опубликованной видеозаписи момента ДТП видно, что белый автомобиль быстро двигался в направлении забора, набирая скорость. От удара о бетонный блок и здание моторный отсек оказался полностью смят, а передняя ось сместилась в сторону салона.
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