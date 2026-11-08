В Египте сообщили о росте числа погибших при столкновении поездов
Число погибших при крушении поезда в районе Эль-Айят в Египте возросло до семи человек, сообщили в Министерстве здравоохранения страны. По данным ведомства, 112 человек получили травмы, 45 пострадавших уже выписали из медучреждений в связи с улучшением состояния.
В управлении национальных железных дорог уточнили, что причиной трагедии стало столкновение двух локомотивов. По информации источника РИА Новости, машинист скончался в больнице.
В посольстве сообщили, что россиян среди пострадавших нет. Глава пресс-службы РСТ Артур Абдюханов отметил, что железнодорожные переезды не характерны для стандартных программ отечественных туроператоров в Египте: трансферы и большинство экскурсий организуют автомобильным транспортом, а на дальних маршрутах используют внутренние авиарейсы.
Ранее в Египте опубликовали видео изнутри перевернувшихся вагонов поезда. Снаружи в этот момент уже собралась толпа.
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