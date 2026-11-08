В Египте сообщили о росте числа погибших при столкновении поездов

08 ноября 2026, 22:16

В Египте количество погибших при столкновении поездов увеличилось до семи

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Число погибших при крушении поезда в районе Эль-Айят в Египте возросло до семи человек, сообщили в Министерстве здравоохранения страны. По данным ведомства, 112 человек получили травмы, 45 пострадавших уже выписали из медучреждений в связи с улучшением состояния.