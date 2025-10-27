Два человека погибли и более 20 пострадали при крушении плавкрана в Севастополе

27 октября 2025, 19:08

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым

В Севастополе при крушении плавучего крана погибли два человека, еще более двадцати пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым.





В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ведомстве возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть. На место происшествия направили опытных следователей и криминалистов.

«Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана», — говорится в сообщении.