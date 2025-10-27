В Ростове-на-Дону обнаружили пропавшего школьника из Подмосковья – «жил своей жизнью»

27 октября 2025, 18:43

Школьника из Солнечногорска, пропавшего два месяца назад, нашли в Ростове-на-Дону

Фото: iStock/Dzurag

Полицейские Ростова-на-Дону обнаружили 17-летнего школьника из Солнечногорска, который считался пропавшим без вести с августа. Как сообщает Telegram-канал SHOT, юноша всё это время спокойно жил в съёмной квартире и «просто наслаждался свободой».