В Ростове-на-Дону обнаружили пропавшего школьника из Подмосковья – «жил своей жизнью»
Полицейские Ростова-на-Дону обнаружили 17-летнего школьника из Солнечногорска, который считался пропавшим без вести с августа. Как сообщает Telegram-канал SHOT, юноша всё это время спокойно жил в съёмной квартире и «просто наслаждался свободой».
Никита пропал после поездки с незнакомцем через BlaBlaCar. Родители обратились в полицию, рассматривались версии похищения и причастности украинских мошенников. Однако, как выяснилось, подросток сам уехал в Ростов, где два месяца жил в своё удовольствие: не ходил в школу, спал сколько хотел и питался как вздумается.
Когда сотрудники полиции выломали дверь квартиры, парень заявил, что «просто решил жить своей жизнью». Сейчас он находится в социальном центре, откуда вскоре отправится домой – объясняться с родителями, девушкой и директором школы.
Читайте также: