В Ростове-на-Дону обнаружили пропавшего школьника из Подмосковья – «жил своей жизнью»

Школьника из Солнечногорска, пропавшего два месяца назад, нашли в Ростове-на-Дону
Фото: iStock/Dzurag

Полицейские Ростова-на-Дону обнаружили 17-летнего школьника из Солнечногорска, который считался пропавшим без вести с августа. Как сообщает Telegram-канал SHOT, юноша всё это время спокойно жил в съёмной квартире и «просто наслаждался свободой».



Никита пропал после поездки с незнакомцем через BlaBlaCar. Родители обратились в полицию, рассматривались версии похищения и причастности украинских мошенников. Однако, как выяснилось, подросток сам уехал в Ростов, где два месяца жил в своё удовольствие: не ходил в школу, спал сколько хотел и питался как вздумается.

Когда сотрудники полиции выломали дверь квартиры, парень заявил, что «просто решил жить своей жизнью». Сейчас он находится в социальном центре, откуда вскоре отправится домой – объясняться с родителями, девушкой и директором школы.

Анастасия Чинкова

