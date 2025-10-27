Петербурженку отправили в колонию-поселение за сожжение паспорта
Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Александру Мароти к двум годам колонии-поселения за сожжение российского паспорта. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Как установила судебная инстанция, Мароти, будучи администратором интернет-группы, во время прямой трансляции демонстративно подожгла свой паспорт РФ. При этом она сопровождала действия нецензурными выражениями и высказываниями, «связанными с положительной оценкой уничтожения паспорта и государственного символа России».
Видео с поджогом быстро разошлось по соцсетям, после чего в отношении девушки возбудили уголовное дело. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Читайте также: