Автобус с туристами протаранил прицеп, оставленный кем-то на проезжей части
В Приморье автобус с туристами врезался в прицеп, оставленный водителем посреди проезжей части. Деталями и видео инцидента делится телеграм-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».
Авария произошла на трассе за селом Галенки. Предварительно, водитель автобуса не заметил в темноте оставленный кем-то прицеп с зерном и врезался в него. В этот момент в салоне находилось несколько пассажиров. В результате ДТП пострадал один человек. Информация о его состоянии и травмах не приводится.
В настоящее время на месте работает полиция. Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате ДТП под Калининградом.
