Автобус с туристами протаранил прицеп, оставленный кем-то на проезжей части

В Приморье автобус влетел в оставленный на дороге прицеп, один человек пострадал
В Приморье автобус с туристами врезался в прицеп, оставленный водителем посреди проезжей части. Деталями и видео инцидента делится телеграм-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».



Авария произошла на трассе за селом Галенки. Предварительно, водитель автобуса не заметил в темноте оставленный кем-то прицеп с зерном и врезался в него. В этот момент в салоне находилось несколько пассажиров. В результате ДТП пострадал один человек. Информация о его состоянии и травмах не приводится.

В настоящее время на месте работает полиция. Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате ДТП под Калининградом.

