Автобус с туристами протаранил прицеп, оставленный кем-то на проезжей части

27 октября 2025, 17:43

В Приморье автобус влетел в оставленный на дороге прицеп, один человек пострадал

Фото: Медиасток.рф

В Приморье автобус с туристами врезался в прицеп, оставленный водителем посреди проезжей части. Деталями и видео инцидента делится телеграм-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».