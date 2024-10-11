Фото: istock/Savusia Konstantin
В Одинцово пытались убить помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева. Об этом информирует Telegram-канал «112».
По данным канала, инцидент произошёл в деревне Лапино Одинцовского района. Неизвестный открыл огонь по 58-летнему Шерипу Аликхаджиеву, помощнику депутата ГД. Случилось это на веранде его дома, где злоумышленник выпустил четыре пули, две из которых попали в пострадавшего.
Мужчина был срочно госпитализирован. В настоящее время он находится в реанимации. Правоохранительные органы начали поиски нападавшего. Личность злоумышленника пока не установлена, как и мотивы его действий.
Ранее сообщалось, что в Москве айтишник убил жену топором после ссоры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мужчина был срочно госпитализирован. В настоящее время он находится в реанимации. Правоохранительные органы начали поиски нападавшего. Личность злоумышленника пока не установлена, как и мотивы его действий.
Ранее сообщалось, что в Москве айтишник убил жену топором после ссоры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова