Шесть машин столкнулись в Северо-Западном тоннеле Москвы, подробности

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В Северо-Западном тоннеле столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, на месте аварии работают оперативные службы, включая две пожарные машины. По данным Департамента транспорта Москвы, ранее было известно о столкновении трёх автомобилей, однако число участников аварии возросло.
Инцидент вызвал серьезные затруднения в движении транспорта в сторону области. Причины аварии устанавливаются, информация о пострадавших уточняется. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что на Краснополянской трассе в Сочи произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, включая «Газель» и экскурсионный автобус.
В результате аварии пострадали несколько человек, точное количество пострадавших уточняется, сообщили в краевом управлении МВД. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд и столкнулся с другим автомобилем.
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Инцидент вызвал серьезные затруднения в движении транспорта в сторону области. Причины аварии устанавливаются, информация о пострадавших уточняется. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что на Краснополянской трассе в Сочи произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, включая «Газель» и экскурсионный автобус.
В результате аварии пострадали несколько человек, точное количество пострадавших уточняется, сообщили в краевом управлении МВД. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд и столкнулся с другим автомобилем.
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Елена Перлова