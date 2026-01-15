В Кузбассе началась проверка всех роддомов региона после смерти младенцев
В Кузбассе началась масштабная проверка всех родильных домов региона. Решение принято на фоне работы федеральной комиссии Росздравнадзора в Новокузнецкой городской больнице № 1.
Как сообщил губернатор Илья Середюк, параллельно с федеральной проверкой специалисты регионального министерства здравоохранения проводят инспекции остальных медицинских учреждений. В ходе мероприятий оценивается соблюдение протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, обеспеченность необходимым оборудованием и организация работы медицинского персонала.
Всего в Кемеровской области функционируют 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Завершить проверки всех учреждений планируется до 9 февраля.
Читайте также: