Жену народного артиста Татарстана Садриева обвиняют в коррупции
Жена народного артиста Татарстана Раиля Садриева заключила контракт с возглавляемым им театром, что было признано нарушением антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Речь идет о фестивале «Буа», который проходил в 2019 году в Буинском государственном драматическом театре. На размещение приглашённых артистов учреждению выделили бюджетные средства.
Как установила прокуратура в 2023 году, часть участников фестиваля была поселена в гостевом доме, принадлежавшем супруге директора театра. Женщина зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в сферах искусства, гостиничного бизнеса и общепита. Между театром и ИП заключили договор на сумму 180 тысяч рублей.
Надзорные органы квалифицировали сделку как коррупционное правонарушение, поскольку речь шла о расходовании бюджетных средств в условиях конфликта интересов. Сам Садриев объяснял выбор места размещения тем, что все гостиницы в Буинске были заняты. Несмотря на доводы защиты и попытки сослаться на истечение срока давности, суд встал на сторону прокуратуры.
В итоге индивидуального предпринимателя обязали вернуть 180 тысяч рублей, а также выплатить 32 тысячи рублей госпошлины. С самого театра взыскали ещё 10 тысяч рублей. Как отмечается, это не первый случай, когда деятельность семьи Садриевых привлекала внимание проверяющих: ранее их уже уличали в продаже театральных билетов через ИП, а не через кассы учреждения.
Читайте также: