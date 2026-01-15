Жену народного артиста Татарстана Садриева обвиняют в коррупции

15 января 2026, 10:48

Фото: iStock/blinow61

Жена народного артиста Татарстана Раиля Садриева заключила контракт с возглавляемым им театром, что было признано нарушением антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.