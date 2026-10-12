Пауэрбанк загорелся в багажном отсеке на рейсе индийской авиакомпании
Baza: Пауэрбанк вспыхнул в багажном отсеке на рейсе Дели — Ченнаи
Пауэрбанк вспыхнул в багажном отсеке на рейсе индийской авиакомпании. Об этом пишет Baza.
Инцидент случился на борту самолёта Airbus A321neo авиакомпании IndiGo, следовавшего по маршруту Дели — Ченнаи. Один из пассажиров пронёс портативную зарядку в ручной клади и разместил её в багажной полке в салоне. Во время полёта устройство загорелось.
Согласно информации источника, огонь быстро распространился по отсеку, но его удалось оперативно потушить с помощью бортового огнетушителя. Тем не менее, командир воздушного судна решил совершить посадку на запасном аэродроме и успешно приземлился в Хайдарабаде.
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