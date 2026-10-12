Пауэрбанк загорелся в багажном отсеке на рейсе индийской авиакомпании

12 октября 2026, 11:12

Baza: Пауэрбанк вспыхнул в багажном отсеке на рейсе Дели — Ченнаи

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Пауэрбанк вспыхнул в багажном отсеке на рейсе индийской авиакомпании. Об этом пишет Baza.