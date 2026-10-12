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Невеста отравила мужа и его родителей через несколько дней после свадьбы

В Индии невеста спустя 2 дня после свадьбы отравила мужа и его родителей
Фото: iStock/Ajax9

Невеста в Индии отравила мужа и его родителей через два дня после свадьбы. Об этом информирует The Times of India.



Согласно информации источника, 32-летний Валмик Тарачанд Патил связал себя узами брака с Суман Субхаш Сахани, которую доставил из другого региона посредник. Стоимость организации их брака составила 2 600 долларов. Сейчас следователи выясняют роль агента и детали финансовой сделки.

По данным полиции, Сахани и её сообщница, Аарти Сурьяпракаш Пател, добавили яд в еду, что привело к отравлению Патила, его отца и матери. После инцидента женщины скрылись, забрав деньги.

Задержанных нашли в тот же день в соседнем населенном пункте. Пострадавших госпитализировали с серьезными симптомами отравления. Ведется расследование, рассматриваются различные версии, включая возможность сговора с целью кражи.

Екатерина Коршунова

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