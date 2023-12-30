Невменяемый водитель протаранил более 10 автомобилей, пытаясь выехать из двора

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Водитель внедорожника протаранил более десяти автомобилей, пытаясь выехать из двора в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В ночь на 30 декабря мужчина, явно находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сел за руль своего внедорожника Mitsubishi и попытался выехать из двора в районе Новогиреево. Однако делал он это крайне странным образом: сдавая назад и вновь двигаясь вперёд он таранил все припаркованные рядом автомобили. В результате были повреждены более 10 машин.
Сумев выехать, водитель скрылся с места. Только вот во время попыток развернуться с его автомобиля слетел номер, по которому полицейские в настоящее время пытаются установить его личность.
Жители дома, чьи машины были повреждены обратились в полицию. Они утверждают, что массовое ДТП учинил их сосед.
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Сумев выехать, водитель скрылся с места. Только вот во время попыток развернуться с его автомобиля слетел номер, по которому полицейские в настоящее время пытаются установить его личность.
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Анастасия Чинкова