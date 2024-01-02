В Новгородской области столкнулись две легковушки, водители погибли

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В районе Великого Новгорода произошло ДТП, в результате которого две женщины-водителя погибли, а двое детей были госпитализированы, сообщила пресс-служба УГИБДД этого региона.
По уточненной информации, в понедельник около 19:50 на 531-м километре трассы М-10 «Россия» автомобиль Kia Ceed, управляемый девушкой, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Megane, за рулем которого находилась 42-летняя женщина.
Сообщается также, что девочки были доставлены в медицинское учреждение. Прокуратура Новгородской области проводит проверку, оценивая соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, включая состояние дорожного покрытия, обеспечиваемое подрядными организациями.
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«В момент аварии в автомобиле Renault находились три человека: водитель, которая впоследствии скончалась, и две пассажирки — девочки 8 и 13 лет, которые, к счастью, не пострадали. В автомобиле Kia находился только водитель, который скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи», — говорится в официальном сообщении.
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Артем Кузьмин