В Петербурге водитель каршеринга проехал на «красный» и сбил курьера

В Приморском районе Петербурга произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием курьера и автомобиля каршеринга. Авария случилась в 19:30 неподалеку от станции метро «Беговая».



Как сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», мужчина по имени Николай доставлял заказ, проезжая по улице Савушкина мимо перекрестка. В это же время туда поворачивал автомобиль каршеринга, проехав на красный сигнал светофора и столкнувшись с курьером практически лоб в лоб.

Пострадавшего оперативно госпитализировали в Мариинскую больницу с переломами. В настоящее время медики уточняют состояние пациента.

