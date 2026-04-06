В Нигерии террористы ворвались в церковь и захватили заложников
Военные Нигерии провели спецоперацию по освобождению заложников из церкви в деревне Арико. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на армию страны.
После получения сигнала бедствия подразделения оперативно прибыли на место происшествия, вступили в перестрелку с террористами и вынудили их отступить. При этом боевики оставили захваченных прихожан.
Среди 30 освобожденных один получил ранения. На месте происшествия военнослужащие обнаружили тела пяти человек, ставших жертвами нападения.
В армии Нигерии заявили, что вдоль маршрутов бегства террористов найдены следы крови. Для продолжения операции в район Качия власти направили дополнительные силы.
Читайте также: