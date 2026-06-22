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Два человека погибли при установке кондиционера в Оренбургской области

Фото: iStock/Lazy_Bear

Два человека погибли при установке кондиционера в Оренбургской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Они были поражены электрическим током. Травмы оказались смертельными — пострадавшие скончались.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств случившегося. Иные подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что посудомоечная машина убила 30-летнего мужчину в Москве. Пострадавший скончался от удара током. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

До этого стало известно, что 76-летний россиянин решил нагреть воду в бассейне и погиб от удара током. Трагический инцидент произошел в Подмосковье.

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Екатерина Коршунова

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