Два человека погибли при взрыве боеприпаса в Нахичевани

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Два человека погибли в результате взрыва боеприпаса в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики. Об этом сообщили в Генпрокуратуре, МВД и Агентстве по разминированию Азербайджана.
По данным ведомств, взрыв прогремел на территории населённого пункта Гараагадж. В результате погибли двое местных жителей 1951 и 1970 года рождения.
Отмечается, что сдетонировал ранее неразорвавшийся артиллерийских снаряд, выпущенный вооружёнными силами Армении в ходе Карабахской войны.
Садаракская районная прокуратура начала расследование по факту произошедшего, также назначены соответствующие экспертизы, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.
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Отмечается, что сдетонировал ранее неразорвавшийся артиллерийских снаряд, выпущенный вооружёнными силами Армении в ходе Карабахской войны.
Садаракская районная прокуратура начала расследование по факту произошедшего, также назначены соответствующие экспертизы, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.
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Анастасия Чинкова