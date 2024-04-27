Мужчина погиб в ходе обстрела Токмака со стороны ВСУ

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В результате обстрела города Токмак в Запорожской области погиб мужчина, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, тело погибшего было обнаружено во время разбора завалов жилого дома. Уточняется, что работы в данном районе продолжаются.
Ранее, накануне вечером, украинские войска обстреляли жилой комплекс в Запорожской области. Обстрелу также подвергся город Токмак. По предварительным данным, в результате обстрела ВСУ пострадали не менее трех человек.
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«На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке», – заявил Балицкий.
Ранее, накануне вечером, украинские войска обстреляли жилой комплекс в Запорожской области. Обстрелу также подвергся город Токмак. По предварительным данным, в результате обстрела ВСУ пострадали не менее трех человек.
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Александр Климов