В Токмаке при ударе ВСУ по жилому дому погибли люди

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В результате обстрела Вооруженными силами Украины многоквартирного дома в подшефном Пензенской области городе Токмаке в Запорожской области есть жертвы. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан — удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — заявил Мельниченко.Как утверждает региональный глава, сейчас пензенские спасатели разбирают завалы. В настоящее время решается вопрос восстановления разрушенных зданий. Всего повреждено 5 жилых домов и здание детсада.
До этого стало известно, что Украина ударила по Токмаку иностранным оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак