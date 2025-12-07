Два человека погибли при взрыве возле здания полиции в Мексике

07 декабря 2025, 01:02

Фото: istockphoto / GummyBone

В мексиканском муниципалитете Коауаян (штат Мичоакан) произошёл взрыв возле здания полиции, в результате которого, по предварительным данным, два человека погибли и семь получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.