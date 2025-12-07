Два человека погибли при взрыве возле здания полиции в Мексике
В мексиканском муниципалитете Коауаян (штат Мичоакан) произошёл взрыв возле здания полиции, в результате которого, по предварительным данным, два человека погибли и семь получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.
Кабинет безопасности Мексики сообщил в социальной сети Х, что для выяснения причин инцидента развёрнута масштабная следственная операция. К расследованию подключены все силовые структуры, в том числе подразделения регулярной армии и нацгвардия.
Взрыв произошёл утром у здания полиции и муниципального дворца. В результате пострадали близлежащие жилые дома и торговые помещения. Семерых пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения с помощью вертолётов, предоставленных военно-морскими силами, министерством безопасности и правительством штата.
Газета Milenio со ссылкой на федеральные источники пишет, что предполагаемый исполнитель атаки применил самодельное взрывное устройство и погиб на месте происшествия.
