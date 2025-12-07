Мощное землетрясение произошло на Аляске
Мощные подземные толчки сотрясли землю в американском штате Аляска. Подробно о природном явлении рассказали в Геологической службе США (USGS).
Магнитуда землетрясения составила 7,0. Эпицентр сейсмической активности располагался в 90 км к северу от населённого пункта Якутат, а её очаг залегал на глубине 10 км.
Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют. Комментарии от представителей местных экстренных служб не поступали.
Ранее еще одно землетрясение произошло в Краснодарском крае. Местные жители ощущали слабые подземные толчки, магнитуда которых достигла 4,1.
