Мощное землетрясение произошло на Аляске

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали на Аляске
Фото: istockphoto / Ratchat

Мощные подземные толчки сотрясли землю в американском штате Аляска. Подробно о природном явлении рассказали в Геологической службе США (USGS).



Магнитуда землетрясения составила 7,0. Эпицентр сейсмической активности располагался в 90 км к северу от населённого пункта Якутат, а её очаг залегал на глубине 10 км.

Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют. Комментарии от представителей местных экстренных служб не поступали.

Ранее еще одно землетрясение произошло в Краснодарском крае. Местные жители ощущали слабые подземные толчки, магнитуда которых достигла 4,1.

Александр Огарёв

