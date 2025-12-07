Три человека пострадали в результате пожара в центре Петербурга
На Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге произошёл пожар, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
За медицинской помощью обратились двое мужчин и одна женщина. Пострадавших доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Сведения о состоянии их здоровья не разглашаются.
По словам спасателей, возгорание началось в четырёхкомнатной квартире. Огонь охватил обстановку на площади 27 квадратных метров.
Тушением пожара занимались 15 сотрудников экстренных служб с привлечением трех единиц специальной техники.
Ранее крупный пожар вспыхнул в жилом доме Ярославля. Спасатели провели экстренную эвакуацию из горящего здания.
Читайте также: