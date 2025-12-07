Достижения.рф

Три человека пострадали в результате пожара в центре Петербурга

Фото: istockphoto / abadonian

На Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге произошёл пожар, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



За медицинской помощью обратились двое мужчин и одна женщина. Пострадавших доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Сведения о состоянии их здоровья не разглашаются.

По словам спасателей, возгорание началось в четырёхкомнатной квартире. Огонь охватил обстановку на площади 27 квадратных метров.

Тушением пожара занимались 15 сотрудников экстренных служб с привлечением трех единиц специальной техники.

Ранее крупный пожар вспыхнул в жилом доме Ярославля. Спасатели провели экстренную эвакуацию из горящего здания.

Александр Огарёв

