Момент взрыва ГАЗели в Подмосковье попал на видео
SHOT: ГАЗель взорвалась в пригороде Солнечногорска
Пламя охватило ГАЗель в пригороде подмосковного Солнечногорска, после чего автомобиль взорвался. Кадры с места происшествия показал Телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл на Ленинградском шоссе около 21:30 по мск. В результате взрыва на трассе образовалась серьёзная пробка, длина которой превышает два километра со стороны Солнечногорска.
На месте происшествия уже работают пожарные и другие экстренные службы. В настоящий момент точная информация о пострадавших и причинах взрыва пока не уточняется.
