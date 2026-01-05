Два человека погибли в аварии под Ставрополем
В Ставропольском крае произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом проинформировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Трагедия случилась на четвёртом километре автодороги Ставрополь — Новотроицкое — Изобильное. Водитель автомобиля Lada Granta не смог удержать управление и машина съехала в кювет, ударившись о дерево. От полученных травм он и находившаяся в салоне девушка‑пассажир скончались на месте.
Как уточнили в Госавтоинспекции Ставропольского края, за рулём был молодой человек, который за последние два года четырежды привлекался к административной ответственности. Точные причины и обстоятельства аварии выясняются сотрудники правоохранительных органов.
